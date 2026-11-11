Medici di famiglia a Trieste, arriva Alessandro Nobili: dove riceve e come effettuare la scelta

TRIESTE – Un nuovo medico di medicina generale ha preso servizio a Trieste. Si tratta del dottor Alessandro Nobili, che ha avviato la propria attività con un incarico a tempo determinato. La novità è stata comunicata martedì 10 novembre 2026 dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), che ha reso noti l’indirizzo dell’ambulatorio, gli orari di apertura e le modalità per iscriversi alla lista degli assistiti.

Per i cittadini che intendono scegliere il nuovo professionista, la procedura può essere effettuata direttamente online oppure attraverso gli sportelli amministrativi dei distretti sanitari.

Dove si trova il nuovo ambulatorio e quali sono gli orari

Il dottor Alessandro Nobili riceve in via Giacomo Puccini 48, a Trieste, dal lunedì al venerdì.

Gli orari comunicati da ASUGI sono i seguenti:

Lunedì: dalle 15 alle 17;

dalle 15 alle 17; Martedì: dalle 9 alle 11;

dalle 9 alle 11; Mercoledì: dalle 15 alle 17;

dalle 15 alle 17; Giovedì: dalle 15 alle 17;

dalle 15 alle 17; Venerdì: dalle 9 alle 11.

Si tratta degli orari ufficiali di apertura dello studio. Per eventuali modalità di prenotazione delle visite è opportuno fare riferimento alle indicazioni dell’ambulatorio.

Come scegliere il dottor Nobili attraverso SESAMO

I cittadini interessati possono richiedere l’iscrizione nella lista del nuovo medico utilizzando il portale regionale SESAMO, senza necessariamente recarsi agli sportelli dell’azienda sanitaria.

Per effettuare la procedura occorre accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico, autenticandosi tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta regionale dei servizi (CRS), e selezionare la funzione dedicata alla scelta del medico.

Il servizio permette di consultare i professionisti disponibili nel proprio ambito territoriale e, quando sussistono le condizioni previste, di effettuare il cambio direttamente online.

La possibilità di scegliere un determinato medico dipende infatti anche dalla disponibilità di posti nella lista degli assistiti.

Le indicazioni sono consultabili nella pagina ufficiale di ASUGI dedicata alla scelta e alla revoca del medico di famiglia.

Scelta del medico agli sportelli: documenti e contatti

Chi preferisce effettuare la procedura di persona può rivolgersi agli uffici di anagrafe sanitaria dei distretti ASUGI, previo appuntamento.

Per la pratica è necessario presentare un documento d’identità valido e la tessera sanitaria.

Tra gli sportelli disponibili a Trieste figura quello di via Lionello Stock 2, presso il quale è possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 040 3996450 oppure scrivendo a sportello.amministrativo1@asugi.sanita.fvg.it.

È inoltre possibile inoltrare la richiesta tramite PEC, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’azienda sanitaria.

Per chi deve effettuare una prima iscrizione al Servizio sanitario regionale, anziché un semplice cambio del medico, può essere necessario rivolgersi direttamente al distretto.

Un nuovo riferimento per l’assistenza sanitaria territoriale

L’ingresso del dottor Nobili amplia le possibilità di scelta per gli assistiti nell’ambito territoriale di riferimento.

ASUGI ha precisato che l’incarico è a tempo determinato, senza indicare nella comunicazione una data di conclusione o il numero di assistiti che potranno essere accolti.

Per verificare la disponibilità effettiva e procedere con l’iscrizione è quindi consigliabile consultare il portale SESAMO oppure rivolgersi agli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria.

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