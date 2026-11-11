Economia & LavoroTrieste
Irpef a Trieste, proposta l’esenzione fino a 14mila euro: ecco chi potrebbe risparmiare
A Trieste la Giunta propone di aumentare da 12.500 a 14mila euro la soglia di esenzione dall’addizionale comunale Irpef. Potrebbero beneficiarne 4.500 cittadini tra lavoratori e pensionati. Ora serve il via libera del Consiglio
TRIESTE – Una riduzione delle imposte locali che potrebbe interessare circa 4.500 cittadini, tra lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Giunta comunale di Trieste ha approvato una proposta per innalzare da 12.500 a 14.000 euro la soglia di esenzione dall’addizionale comunale Irpef, ampliando la platea dei contribuenti che non devono versare questa imposta.
Il provvedimento, presentato il 9 novembre 2026 dall’assessore comunale alle Politiche finanziarie Everest Bertoli, dovrà ora completare il percorso di approvazione in Consiglio comunale. La novità è destinata a entrare nella programmazione finanziaria 2027-2029, ma al momento non è ancora in vigore.
Esenzione Irpef a Trieste, chi potrebbe beneficiarne
Secondo le stime dell’amministrazione comunale, l’innalzamento della soglia consentirebbe a circa 4.500 persone in più di non pagare l’addizionale comunale.
I potenziali beneficiari comprendono:
- 2.800 lavoratori con redditi contenuti;
- 1.700 pensionati che rientrano nella nuova fascia di esenzione.
L’obiettivo dichiarato dalla Giunta è alleggerire il carico fiscale sulle persone economicamente più fragili, attraverso una modifica destinata a diventare strutturale e non limitata a un contributo una tantum.
L’assessore Bertoli ha collegato la proposta alla situazione economica delle famiglie e alla possibilità, per il Comune, di utilizzare le risorse di bilancio per sostenere i redditi più bassi.
Come funziona l’addizionale comunale e quanto si potrebbe risparmiare
L’addizionale comunale Irpef è un’imposta che si aggiunge a quella nazionale sul reddito delle persone fisiche. Viene applicata dal Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale secondo le regole previste dalla normativa.
A Trieste l’aliquota attualmente in vigore è dello 0,8%, con esenzione per i redditi imponibili fino a 12.500 euro annui.
Se la proposta sarà approvata, il limite salirà a 14.000 euro.
Un esempio aiuta a comprendere il possibile beneficio: un contribuente con un reddito imponibile annuo di 13.000 euro, soggetto all’addizionale, oggi paga 104 euro. Con la nuova soglia, a parità di condizioni, non dovrebbe più versare questa somma.
È però importante precisare che l’esenzione non funziona come una franchigia. Chi supera il limite previsto continua a pagare l’addizionale sull’intero reddito imponibile e non soltanto sulla parte eccedente i 14.000 euro.
I criteri attualmente applicati, compresa l’aliquota e la soglia valida per il 2026, sono riportati nella pagina ufficiale del Comune di Trieste dedicata all’addizionale comunale Irpef.
Quando entrerà in vigore la nuova esenzione
La modifica deve ancora ottenere il via libera definitivo del Consiglio comunale, nell’ambito del percorso di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, previsto entro dicembre.
Prima del passaggio conclusivo, la proposta è sottoposta anche all’esame delle Circoscrizioni cittadine, chiamate a esprimere il proprio parere.
Per l’anno d’imposta 2026 restano quindi confermate la soglia di 12.500 euro e l’aliquota dello 0,8%. L’annuncio non comporta modifiche immediate alle trattenute fiscali e non richiede, al momento, alcuna domanda da parte dei contribuenti.
L’effettiva decorrenza della nuova esenzione dovrà essere verificata nel testo definitivo approvato dall’amministrazione.
Una misura rivolta ai redditi più bassi
La proposta rappresenta un intervento mirato: non modifica l’Irpef nazionale né introduce una riduzione generalizzata delle imposte per tutti i residenti a Trieste.
Il beneficio riguarderebbe esclusivamente chi rientra nella nuova fascia reddituale e soddisfa le condizioni per l’applicazione dell’addizionale.
Per i contribuenti interessati, il prossimo passaggio da seguire sarà dunque l’approvazione definitiva della modifica regolamentare, dalla quale dipenderanno l’effettiva entrata in vigore e l’applicazione della nuova soglia di esenzione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login