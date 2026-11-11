Trieste
Trieste, niente nuovi palazzi in 11 aree verdi per un altro anno: ecco quali sono le zone interessate
Trieste, prorogato il divieto di costruire in 11 aree verdi: coinvolti circa 80mila metri cubi di potenziale edificatorio
TRIESTE – Stop alle nuove costruzioni in undici aree verdi di Trieste per un altro anno. Il Consiglio comunale ha approvato la proroga del vincolo che impedisce nuovi interventi edilizi su terreni di particolare valore paesaggistico, confermando per il terzo anno consecutivo una misura introdotta nel novembre 2024. La decisione, arrivata durante una seduta segnata dalle tensioni legate alla manifestazione in piazza Unità d’Italia, riguarda un potenziale edificatorio di circa 80mila metri cubi, che resterà inutilizzato.
Le undici aree verdi interessate dal provvedimento
La proroga coinvolge terreni distribuiti in diverse zone della città, dal Carso ai quartieri urbani. Tra le superfici interessate figurano Prosecco, con 7.500 metri quadrati, e salita di Contovello, dove le due aree a nord e a sud superano complessivamente i 15mila metri quadrati.
A Opicina, il provvedimento riguarda i terreni di via dei Fiordalisi e via dei Salici, per una superficie complessiva di 19mila metri quadrati. A questi si aggiungono l’ex cava Faccanoni, con 15.700 metri quadrati, via Damiano Chiesa (3mila metri quadrati) e strada per Longera (4mila metri quadrati).
Completano l’elenco via Cesare dell’Acqua (6.900 metri quadrati), erta Sant’Anna (5.600 metri quadrati) e via Scarlicchio (2.700 metri quadrati).
Bloccati nuovi interventi edilizi
Come spiegato dall’assessore comunale Michele Babuder, il congelamento ha consentito negli ultimi due anni di preservare le caratteristiche naturali delle undici aree, impedendo la presentazione di piani attuativi destinati a nuove edificazioni.
Senza il rinnovo della misura, sarebbe tornata possibile la realizzazione di edifici residenziali, con conseguenze sul consumo di suolo, sulla viabilità e sulla pressione urbanistica.
L’obiettivo indicato dall’amministrazione è privilegiare la riqualificazione degli immobili esistenti, limitando nuove costruzioni nei terreni considerati di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
Entro dicembre la decisione sul futuro delle aree
La proroga rappresenta una soluzione temporanea, in attesa delle prossime scelte urbanistiche. Entro dicembre il Consiglio comunale dovrà esprimersi sulla Variante di conformazione al Piano regolatore generale comunale, che potrebbe portare a una nuova classificazione dei terreni.
Babuder ha ribadito la volontà di mantenere le aree al riparo da nuove edificazioni, auspicando che venga confermata l’attuale destinazione.
Il percorso di valutazione si avvale delle consulenze di Massimo Braini per gli aspetti archeologici, Geosyntech per quelli geologici e Germana Bodi per le valutazioni ambientali. Partecipano inoltre ricercatori dell’Università di Trieste, coordinati dal professor Giovanni Bacaro.
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