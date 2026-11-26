Sul Canale Isonzato è vietato navigare e ormeggiare nei pressi del ponte girevole di Fossalon di Grado fino all’11 gennaio 2027. Lo stabilisce l’ordinanza 23/2026 della Regione Friuli Venezia Giulia, in vigore dal 23 novembre per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del ponte. Il divieto vale giorno e notte, sette giorni su sette.

Quale tratto è chiuso

La limitazione riguarda lo specchio d’acqua lungo la Litoranea Veneta attorno al ponte della strada regionale GO 19, al chilometro 8+300. Si estende per 50 metri a monte e 50 metri a valle del ponte. L’atto riguarda i comuni di San Canzian d’Isonzo, Grado e Fiumicello Villa Vicentina. L’ultimo foglio dell’ordinanza contiene la vista aerea con l’area interessata.

Nell’area interdetta non sono consentiti né il transito di natanti e imbarcazioni né l’ormeggio, la sosta o l’ancoraggio. Per le uscite da diporto non ci sono fasce orarie di passaggio attraverso il tratto, neppure nei giorni festivi. L’ordinanza prevede deroghe per mezzi del cantiere, autorità e unità che devono svolgere servizi pubblici non rinviabili.

Dove sono previsti gli avvisi per chi naviga

La Regione prescrive segnali di chiusura alla confluenza del Canale Isonzato con il fiume Isonzo, alla confluenza con il canale Zemole e al punto d’incontro fra i canali Zemole e Cavegi. Sono previsti anche segnali di moderazione della velocità in avvicinamento al ponte.

Che cosa si fa sul ponte girevole

L’intervento, affidato dall’Ente di decentramento regionale di Gorizia, interessa la struttura metallica e l’impalcato. I lavori includono il ripristino delle protezioni contro la corrosione, interventi sul calcestruzzo e sul parapetto della ciclabile e la manutenzione dei sistemi elettrici e meccanici di rotazione. Lo stop qui descritto riguarda il transito via acqua: eventuali modifiche alla circolazione stradale richiedono indicazioni specifiche.

Prima di impostare un itinerario in laguna conviene verificare eventuali nuove disposizioni nella pagina regionale delle ordinanze in ambito lagunare. Il termine indicato nell’atto è l’11 gennaio: non equivale a una conferma anticipata del ripristino della navigazione.

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