A Tolmezzo si possono vedere da vicino diciotto disegni preparatori di Il Pesce Magico, il primo albo illustrato da Štěpán Zavřel. Sono uno dei motivi per visitare Le immagini della fantasia 43, la mostra di illustrazione per l’infanzia aperta a Palazzo Frisacco fino al 21 febbraio 2027. L’ingresso è libero.

Che cosa vedere nei due piani di Palazzo Frisacco

L’esposizione arriva da Sarmede grazie alla collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel e riunisce artisti di undici Paesi. La curatrice Silvia Pacassoni ha scelto la natura come soggetto comune e l’ha distribuita in quattro sezioni: arte, scienza, infanzia e speranza. Per chi visita la mostra con i bambini, le tavole legate ai giardini e agli orti delle fiabe sono un punto da cui cominciare; le sezioni dedicate all’arte e alla scienza propongono invece modi diversi di rappresentare lo stesso mondo naturale.

Ospite d’onore di questa edizione è lo spagnolo Jesús Cisneros. Nel suo percorso di illustratore figurano anche classici riletti per immagini, dalla Tempesta di Shakespeare all’Alchimista di Paulo Coelho. I disegni di Il Pesce Magico offrono uno sguardo diverso: permettono di vedere le prove che precedettero la pubblicazione dell’albo, nato da un progetto di Zavřel e Mafra Gagliardi nel 1964 e uscito in tedesco due anni dopo.

Orari e indirizzo della mostra

Palazzo Frisacco si trova a Tolmezzo, in via Renato Del Din 7. L’esposizione si visita il lunedì e da mercoledì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; la domenica l’apertura è dalle 14 alle 18.30. Il martedì è giorno di chiusura. Per una visita durante le festività, è prudente consultare la scheda del Comune di Tolmezzo prima di partire.

Visite per gruppi e scuole: come prenotare

Sono previste visite guidate per gruppi e incontri di sperimentazione artistica. La scheda comunale indica inoltre visite guidate gratuite rivolte, fra gli altri, agli ospiti di case di riposo e centri diurni, alle persone anziane e alle persone con disabilità. Per orari e prenotazioni si può chiamare Palazzo Frisacco allo 0433 41247 o scrivere a candonifrisacco@gmail.com.

Per le scuole, CarniaMusei propone visite sia in presenza sia virtuali. Le informazioni si possono chiedere a info@carniamusei.org. Le attività su prenotazione sono distinte dall’ingresso libero alla mostra, che si può quindi scegliere anche per una visita individuale.

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