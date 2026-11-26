Nel 2025 Fvg Energia ha svolto 125.821 accertamenti sugli impianti termici e 5.490 visite ispettive: circa il 37 per cento delle ispezioni ha avuto esito negativo e oltre mille verifiche hanno rilevato carenze nella manutenzione ordinaria. I controlli hanno inoltre individuato 35 impianti con valori di monossido di carbonio superiori ai limiti di legge; dal 2009 i casi pericolosi rilevati sono 646. I dati sono contenuti nel Resoconto di sostenibilità 2025 della società, presentato il 26 novembre 2026 a Trieste.

“La manutenzione degli impianti termici non è una tassa né un fastidio burocratico, ma una necessità che salva la vita, tutela la salute, riduce le emissioni e fa risparmiare concretamente in bolletta. I dati delle ispezioni ci dicono che dobbiamo investire ancora di più nell’informazione e nell’educazione dei cittadini, privilegiando la prevenzione rispetto a un approccio sanzionatorio”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, intervenuto alla presentazione del documento.

“Non si tratta di un semplice adempimento burocratico: abbiamo voluto questo documento, pur non essendo obbligatorio, come strumento di trasparenza nei confronti di cittadini, imprese ed enti locali. La transizione energetica deve basarsi su dati reali, sulla conoscenza dello stato del territorio e su scelte pragmatiche, capaci di affrontare anche le criticità”, ha aggiunto l’assessore.

Il documento, articolato in oltre cento pagine, descrive le attività svolte dalla società interamente partecipata dalla Regione e i principali indicatori energetici del Friuli-Venezia Giulia. “La nostra Regione ha scelto di anticipare di cinque anni gli obiettivi europei, puntando alla neutralità climatica ed energetica già nel 2045. Per tradurre questa ambizione in interventi concreti è fondamentale poter contare su una struttura operativa competente come Fvg Energia”, ha sottolineato Scoccimarro. L’assessore ha ricordato il rafforzamento delle attività sul catasto degli impianti termici, il subentro nella gestione del catasto degli Attestati di prestazione energetica (Cened Fvg), la co-progettazione della Comunità energetica rinnovabile regionale e l’ingresso nella rete nazionale Renael.

Edifici in classe F e G: il 35,6% degli alloggi censiti

Il Resoconto rileva che il 35,6 per cento degli alloggi censiti attraverso gli Attestati di prestazione energetica ricade nelle classi F e G. Una quota consistente degli edifici è stata costruita prima degli anni Settanta. Secondo Scoccimarro, questi elementi devono orientare le politiche regionali e la definizione degli incentivi per la riqualificazione energetica e la sostituzione dei generatori più datati, considerando le diverse caratteristiche climatiche delle aree montane, della pianura e della costa.

Pompe di calore in crescita nei catasti di Trieste, Udine e Pordenone

Tra i cambiamenti segnalati dal documento c’è la crescita delle pompe di calore: nei catasti hanno superato le 4mila unità a Trieste e Udine e le 3mila a Pordenone. Il dato si inserisce in un quadro in cui prevalgono ancora gli impianti alimentati a metano.

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