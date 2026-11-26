TRIESTE- Venerdì 27 novembre a Trieste sarà una giornata ancora caratterizzata da molta nuvolosità, ma con alcune aperture attese nella seconda parte della giornata. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con parziali schiarite nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni previste, pari a circa 3 millimetri, sono attese durante la notte: nel corso della giornata non sono invece indicati fenomeni piovosi. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 8°C. I venti da Est-Nordest saranno tesi sia al mattino sia al pomeriggio, mentre il mare risulterà mosso. È prevista un’allerta meteo per vento. Il quadro meteorologico sul capoluogo giuliano sarà segnato da una copertura nuvolosa ancora estesa, anche se la situazione tenderà gradualmente a migliorare con il passare delle ore. Le correnti umide responsabili della nuvolosità stanno infatti perdendo intensità e favoriranno alcune aperture nella seconda parte della giornata, con un’evoluzione più evidente verso sera.

Mattino: cielo coperto e vento teso da Est-Nordest

La giornata inizierà con una prevalenza di nuvole, che potranno mantenere il cielo molto nuvoloso o coperto. Le temperature partiranno da una minima di 6°C, mentre il vento soffierà da Est-Nordest con intensità tesa. Le condizioni resteranno quindi piuttosto grigie, con poche occasioni per vedere il sole nelle prime ore. Le precipitazioni indicate nella previsione locale sono riferite alla notte, per un accumulo complessivo stimato di 3 millimetri. Durante la mattinata non sono invece attesi fenomeni piovosi significativi. Sarà soprattutto la ventilazione orientale a richiedere attenzione, anche in considerazione dell’allerta segnalata.

Pomeriggio: qualche apertura, ma il vento resta sostenuto

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità potrà gradualmente diradarsi, lasciando spazio a parziali schiarite. Non si tratterà necessariamente di un cielo completamente sereno, ma la copertura dovrebbe diventare meno compatta rispetto alla mattinata. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre il vento continuerà a provenire da Est-Nordest, mantenendosi teso. Il mare sarà mosso, in un contesto ancora condizionato dalla ventilazione. Anche se il tempo tenderà a migliorare sul fronte della nuvolosità, sarà quindi opportuno prestare attenzione alle condizioni del vento, soprattutto nelle zone esposte e lungo la costa.

In serata: schiarite più ampie sul capoluogo giuliano

Il miglioramento dovrebbe diventare più evidente nelle ore serali. Secondo il quadro generale del previsore, le correnti umide andranno progressivamente attenuandosi, favorendo ampie schiarite in serata dopo una giornata ancora nuvolosa. La tendenza è dunque verso condizioni più aperte rispetto alle ore precedenti, mentre il mare resterà mosso secondo le indicazioni regionali.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 28 novembre: atteso cielo poco nuvoloso, con condizioni più stabili;

atteso cielo poco nuvoloso, con condizioni più stabili; Domenica 29 novembre: giornata soleggiata, con maggiore presenza del sole;

giornata soleggiata, con maggiore presenza del sole; Lunedì 30 novembre: previste velature sparse, in un contesto nel complesso tranquillo.

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