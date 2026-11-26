UDINE – Venerdì 27 novembre a Udine sarà una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e un progressivo miglioramento verso sera. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 9°C. I venti soffieranno moderati: al mattino arriveranno da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio si disporranno da Est. Non sono previste allerte meteo. La tendenza regionale conferma inoltre un graduale ritorno a condizioni più stabili, con una domenica soleggiata. Dopo le giornate caratterizzate da condizioni più perturbate, il tempo sul capoluogo friulano si avvia verso una fase più tranquilla. Per venerdì sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza precipitazioni. La nuvolosità potrà quindi essere presente a tratti, ma non dovrebbe impedire del tutto il passaggio della luce e qualche momento più luminoso.

Mattino: nubi alternate a schiarite e vento moderato

La mattinata si aprirà con una situazione variabile, caratterizzata dall’alternanza tra annuvolamenti e momenti più luminosi. La temperatura minima scenderà fino a 5°C, rendendo le prime ore piuttosto fredde. Il vento soffierà con intensità moderata da Est-Nordest, contribuendo a mantenere una sensazione di fresco. Nonostante la presenza delle nubi, non sono previsti fenomeni piovosi. Il tempo resterà quindi asciutto, senza particolari criticità sul fronte delle precipitazioni. Anche nelle aree circostanti le condizioni dovrebbero risultare relativamente favorevoli, con nuvolosità irregolare e schiarite.

Pomeriggio: più aperture e massima di 9°C

Nel corso del pomeriggio la situazione continuerà a essere variabile, ma con la possibilità di ulteriori schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre i venti resteranno moderati e ruoteranno da Est-Nordest a Est. Non sono attese piogge, per cui il pomeriggio dovrebbe trascorrere senza fenomeni e con condizioni complessivamente stabili. L’attenuazione delle correnti umide favorirà gradualmente una maggiore presenza di aperture, soprattutto in vista della sera. Il cielo non sarà necessariamente sereno per tutta la seconda parte della giornata, ma la tendenza sarà verso una diminuzione della nuvolosità.

In serata: ampi rasserenamenti e tempo stabile

Il miglioramento sarà più evidente nelle ore serali, quando sono previsti ampi rasserenamenti. Le nubi tenderanno a lasciare spazio a un cielo più aperto, segnando il passaggio verso una fase meteorologica più stabile sul Friuli. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo per Udine. La serata dovrebbe quindi rappresentare il momento più favorevole della giornata, dopo una mattinata e un pomeriggio caratterizzati da nuvolosità alternata a schiarite. Un’evoluzione positiva che prepara il terreno a un fine settimana con condizioni ancora più tranquille.

Tendenza meteo Udine

Sabato 28 novembre: previste nubi sparse, con alternanza di annuvolamenti e aperture;

previste nubi sparse, con alternanza di annuvolamenti e aperture; Domenica 29 novembre: giornata soleggiata, con condizioni più stabili e cielo prevalentemente sereno;

giornata soleggiata, con condizioni più stabili e cielo prevalentemente sereno; Lunedì 30 novembre: attese velature sparse, senza indicazioni di un peggioramento significativo.

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