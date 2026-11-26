È in programma giovedì 26 novembre alle 21 al Teatro Benois De Cecco, in via XXIX Ottobre a Codroipo, la proiezione del documentario Quello che resta. Tre riti nelle montagne del Friuli di Marco D’Agostini. La Fondazione Friuli include Codroipo tra le tappe del calendario del film, in programma dal 12 al 26 novembre; la sede e l’orario sono riportati nella scheda dell’appuntamento fornita.

Le tradizioni raccontate nel film

Il documentario intreccia storie e testimonianze legate al Pust di Rodda, alla rappresentazione della Passione a Erto e alle Cidulis di Cercivento. La scheda del film sul sito del regista descrive un racconto che segue preparativi, gesti e voci delle persone che custodiscono e rinnovano questi riti. La durata indicata è di 50 minuti.

La scheda dell’appuntamento segnala l’ingresso a pagamento, ma non riporta il prezzo né le modalità di accesso.

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