Domenica 29 novembre 2026 il Teatro comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone ospita due repliche di Il labirinto, spettacolo della rassegna Piccolipalchi rivolto ai bambini dai 3 anni. Gli appuntamenti sono alle 17 e alle 18.15. La scheda del Teatro comunale segnala posti limitati e prenotazione obbligatoria; l’ingresso intero costa 6 euro.

Durata, biglietti e prenotazioni

Lo spettacolo dura circa 40 minuti. È scritto da Daniel Gol, prodotto dalla compagnia Teatrodistinto e interpretato da Filippo Randi e Liam Rooney. Il programma dell’evento pubblicato da PromoTurismoFVG indica un biglietto ridotto a 5 euro per abbonati e convenzioni ERT e un pacchetto famiglia da quattro ingressi a 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria del teatro al numero 0481 494664 o all’indirizzo biglietteria.teatro@comune.monfalcone.go.it. La sede è in Corso del Popolo 20. La scheda online non specifica quanti posti siano ancora disponibili.

La storia dello spettacolo

Due personaggi percorrono sentieri di ghiaia che si intrecciano in un labirinto. Lungo il cammino incontrano elementi che li cambiano e li aiutano a conoscere la strada dell’altro. La rappresentazione fa parte di Piccolipalchi, la rassegna dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedicata a bambini e famiglie.

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