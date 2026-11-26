UDINE – L’Accademia Internazionale del Musical ha inaugurato giovedì 26 novembre 2026 la nuova sede in via Maniago a Udine. Alla presentazione sono intervenuti il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, e l’assessora comunale allo Sport, Chiara Dazzan.

Una sede per formare chi vuole lavorare nel musical

Il teatro musicale richiede di studiare insieme canto, danza e recitazione. La scheda della sede di Udine descrive l’offerta formativa locale e rimanda ai contatti dell’Accademia. Il polo friulano fa parte della rete nazionale della scuola, che affianca allo studio delle singole discipline il lavoro in scena.

Nel comunicato della Regione, Anzil ha definito l’apertura dei nuovi spazi un investimento sulla formazione dei giovani e un’opportunità per ampliare l’offerta culturale e artistica di Udine. Ha ringraziato il presidente Nicola Fraccalaglio e la responsabile dello sviluppo Francesca Cressatti, sottolineando la necessità di spazi e docenti adeguati alla preparazione.

Il vicegovernatore ha ricordato anche il sostegno regionale alla formazione e agli eventi attraverso i bandi culturali e sportivi. L’inaugurazione riguarda la sede: non coincide con l’apertura di nuove iscrizioni. Per conoscere i percorsi e le prossime selezioni il riferimento è il sito dell’Accademia.

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