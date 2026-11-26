Il Sailing Yacht A è tornato nel golfo di Trieste dopo la sosta davanti a Venezia. A darne notizia giovedì 26 novembre è Il Piccolo, che ha pubblicato una fotografia del veliero di nuovo all’orizzonte, con il molo Audace in primo piano. La partenza di martedì 24 novembre non è stata quindi un addio alla città.

La tappa davanti a Venezia

Il tre alberi era salpato da Trieste all’alba del 24 novembre. Nel primo resoconto della partenza, il quotidiano indicava Venezia come destinazione della navigazione e lasciava aperta la possibilità di un ritorno. Non è stata resa pubblica una spiegazione ufficiale della sosta.

I lavori previsti ad Ancona

Lo yacht, riconducibile all’imprenditore Andrey Melnichenko, è sottoposto a congelamento amministrativo dal 2022. Nei giorni precedenti alla partenza, le ricostruzioni della stampa avevano indicato Ancona come possibile scalo per gli interventi di manutenzione. Il rientro nel golfo conferma che quel trasferimento non ha coinciso con il viaggio del 24 novembre: non risulta annunciata una nuova data.

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