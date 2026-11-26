La Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG) voterà per la presidenza il 12 dicembre 2026, dopo le dimissioni di Mitja Gialuz. Dean Bassi è indicato come candidato alla guida della società che organizza la Barcolana; secondo il resoconto di Il Meridiano, che attribuisce la notizia a Il Piccolo, al voto si presenterà una sola lista.

La data dell’assemblea straordinaria elettiva è stata confermata sul sito ufficiale della Barcolana: il Consiglio direttivo della SVBG le aveva accolte e fissato l’assemblea per il 12 dicembre. Il voto dovrà indicare il successore alla presidenza. La candidatura di Bassi non equivale quindi a un’elezione già avvenuta.

Il ruolo di Bassi nella SVBG

Bassi è vicepresidente della società nel mandato 2025-2028, come riporta la composizione del Consiglio direttivo pubblicata dalla SVBG. Era stato nominato alla carica dopo il rinnovo degli organi sociali del 13 aprile 2025, quando Mitja Gialuz fu confermato presidente.

Nel resoconto sulla candidatura non sono elencati gli altri componenti della lista. Il passaggio alla nuova presidenza resta dunque legato al voto dell’assemblea del 12 dicembre.

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