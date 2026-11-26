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Trieste, il trittico Estate di Franca Batich donato alla Regione
L’opera, realizzata tra il 2022 e il 2023, è esposta in modo permanente nella sala Predonzani del palazzo della Giunta.
TRIESTE – Il trittico Estate della pittrice Franca Batich, donato all’Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac Fvg), è esposto in modo permanente dal 26 novembre 2026 nella sala Predonzani del palazzo della Giunta, in piazza Unità d’Italia. L’opera è stata presentata alla conferenza stampa del 26 novembre, a Trieste.
L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha portato il saluto del governatore Massimiliano Fedriga e del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil. Nel corso dell’incontro ha definito l’opera: “Un'installazione di notevole rilevanza economica e simbolica che arricchisce in modo significativo il patrimonio artistico della Regione, a testimonianza di quanto sia importante preservare e rendere accessibili alle future generazioni le opere contemporanee del Friuli Venezia Giulia. Ringraziamo sentitamente l'artista triestina Franca Batich per questa generosa donazione: da oggi la accogliamo nello storico palazzo del Lloyd triestino, un edificio emblematico che custodisce la storia recente della città e le vicende del territorio tra l'Ottocento e il Novecento”.
Realizzato tra il 2022 e il 2023 con tecnica mista su tela, il trittico appartiene alla fase più matura della produzione dell’artista e sviluppa una riflessione sul paesaggio come dimensione interiore, memoria e visione.
Nata a Trieste nel 1940, Batich è indicata come una delle protagoniste della scena artistica regionale del secondo Novecento e dei giorni nostri. Alla lunga attività espositiva ha affiancato un impegno costante nella promozione della cultura contemporanea, contribuendo in maniera significativa alla vita artistica della città e del territorio e favorendo il dialogo tra il contesto locale e le principali esperienze artistiche nazionali e internazionali.
Scoccimarro ha osservato: “La sua pittura – ha osservato Scoccimarro – trae profonda ispirazione dai panorami, dalle bellezze naturali e dai tramonti sul mare triestino, sposandosi con la grande letteratura attraverso omaggi a Eugenio Montale e Umberto Saba, che della triestinità ha fatto la propria bandiera. La presenza permanente dell'opera nel palazzo della Regione consente di raccogliere e unire tutte queste riflessioni, custodendo la memoria civica e celebrando il legame profondo tra l'artista, i suoi paesaggi e la comunità.”
Alla presentazione erano presenti anche Anna Del Bianco, direttrice centrale della Direzione cultura della Regione; Franco Rosso, curatore delle opere di Batich; e Lorenzo Michelli, conservatore e curatore della galleria d’arte “Luigi Spazzapan”.
La collocazione è permanente. Il comunicato regionale non annuncia orari di visita, quindi non si tratta di una nuova apertura museale con accesso libero. Consulta la fonte ufficiale.
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