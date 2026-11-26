TRIESTE – L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro propone di affidare alle associazioni la cura delle pietre commemorative del Parco della Rimembranza, mettendo a disposizione delle associazioni risorse adeguate per restaurarle. L’annuncio è arrivato il 26 novembre 2026 durante la cerimonia in ricordo di Arrigo Protti, bersagliere insignito della Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria. La cerimonia si è svolta al monumento a Guglielmo Oberdan, nel luogo in cui sorgeva la Caserma Grande dell’Impero asburgico, dove si conserva ancora la cella in cui Oberdan trascorse le sue ultime ore.

"Oggi ricordiamo Arrigo Protti e, con lui, i caduti e i patrioti che hanno sacrificato la vita per la Patria. A Trieste c'è un luogo dove questa memoria è incisa nella pietra: il Parco della Rimembranza, dove il tempo ha scolorito tante iscrizioni, al punto che anche leggere il nome di un caduto è diventato difficile. La proposta è di affidare alle associazioni la cura delle pietre commemorative del parco, mettendo a loro disposizione risorse adeguate per restaurarle tutte".

Scoccimarro ha ringraziato Nastro Azzurro e l’associazione Parlano le Pietre per l’impegno nella custodia delle storie e nella loro divulgazione tra i più giovani, affermando che la Regione è al fianco di chi porta avanti questo lavoro. «Al Nastro Azzurro e all'associazione Parlano le Pietre – ha sottolineato Scoccimarro – va il mio ringraziamento per l'impegno con cui custodiscono queste storie e le fanno conoscere ai più giovani. La Regione è al fianco di chi porta avanti questo lavoro».

La carriera militare di Protti dalla Grande guerra all’Etiopia

Nato a Trieste il 24 gennaio 1898 da una famiglia di origine bolognese, Protti lasciò la città nel maggio del 1915 con i familiari, considerati regnicoli dalle autorità austro-ungariche. Si arruolò volontario nei bersaglieri nel 1916 e combatté nella Prima guerra mondiale, distinguendosi sull’Altopiano di Asiago, dove ottenne la Croce di guerra e la Medaglia di bronzo al Valor militare. In seguito partecipò all’impresa di Fiume con Gabriele D'Annunzio.

Proseguita la carriera militare nelle truppe coloniali, prese parte alla guerra d’Etiopia. Nell’aprile del 1936, a Gianagobò, ottenne la Medaglia d’argento al Valor militare. Fu ferito il 9 novembre dello stesso anno a Mildab e morì il 14 novembre nell’ospedale da campo di Harrar. Fu insignito della Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria.

Le lapidi e il busto che ricordano Protti a Trieste

A novant’anni dalla morte, Trieste conserva il ricordo del bersagliere attraverso la galleria a lui intitolata nel 1940, le lapidi commemorative al Liceo Dante, a San Giusto, al Parco della Rimembranza e al Mausoleo Oberdan, oltre a un busto custodito al Museo del Risorgimento.

"Un ragazzo che attraversa il Parco della Rimembranza e si ferma davanti a una di quelle pietre deve poter leggere il nome del caduto, sapere dove e in quali circostanze perse la vita e conoscere le ragioni dell'onorificenza ricevuta. Per restituire dignità al parco – ha concluso Scoccimarro – occorre anzitutto rendere nuovamente leggibile ogni nome e offrire a chi passa la possibilità di conoscere la storia che quella pietra racconta".

La proposta non equivale all’apertura dei lavori: il comunicato non indica un importo stanziato, un calendario o un affidamento già deciso. Consulta la fonte ufficiale.

Un momento della cerimonia commemorativa dedicata ad Arrigo Protti al Mausoleo Oberdan di Trieste, alla presenza delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d'arma. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Le iscrizioni commemorative in memoria dei caduti giuliani della Seconda guerra mondiale e della Resistenza al Mausoleo Oberdan di Trieste. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook