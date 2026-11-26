Una cabina di regia unica coordinerà gli interventi in corso e definirà una strategia condivisa per riqualificare e valorizzare l’intero complesso dell’ex ospedale psichiatrico di via Vittorio Veneto. La decisione è stata annunciata il 26 novembre dopo una riunione in Municipio, secondo il comunicato della Regione. La manutenzione del parco storico sarà affidata ad Asugi.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, l’assessore comunale con delega alla Capitale europea della cultura Patrizia Artico e il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana.

"Abbiamo deciso di istituire una cabina di regia unica, perché finora troppi soggetti hanno cercato di portare il proprio contributo senza però riuscire a ricondurre i diversi interventi a una visione comune. Senza un coordinamento unitario, anche le iniziative migliori rischiano di non produrre i risultati attesi", ha spiegato Callari, sottolineando la necessità di individuare un obiettivo condiviso e una direzione strategica per il futuro dell’area.

La struttura coinvolgerà Regione, Comune e Asugi, oltre agli altri soggetti regionali interessati, tra cui Erpac. Dovrà raccordare i lavori e gli interventi già realizzati o in corso e avviare la rigenerazione complessiva dell’ex ospedale psichiatrico, andando oltre una visione limitata alla sola area verde. Tra i temi da affrontare ci sono il collegamento funzionale tra le diverse opere realizzate dai vari enti, il punto di ristoro che Erpac sta realizzando e l’integrazione del comparto con il sistema urbano, i servizi e la rete della mobilità ciclabile, anche in connessione con i percorsi verso la Slovenia.

"Il progetto di riqualificazione complessiva elaborato in passato non teneva conto di una serie di elementi che nel frattempo sono emersi. Dobbiamo quindi ripartire da una valutazione aggiornata, individuando le priorità, gli obiettivi e le risorse necessarie", ha aggiunto l’assessore regionale. Callari ha confermato la propria disponibilità a seguire direttamente il coordinamento, raccordandosi con gli assessorati regionali competenti per la Salute e la Cultura.

Ad Asugi la manutenzione del parco storico

La riqualificazione del parco ha compreso anche la piantumazione di nuove essenze arboree. Asugi si occuperà della manutenzione dell’area verde ampliando l’incarico già attivato con una ditta specializzata, per garantire una gestione più strutturata e continuativa degli spazi.

"Uno dei problemi emersi negli ultimi tempi era proprio capire chi dovesse occuparsi della manutenzione del verde riqualificato. Abbiamo individuato in Asugi il soggetto che se ne farà carico, attraverso i canali già attivati. I relativi costi saranno poi ripartiti, come è giusto e legittimo, tra tutti gli enti proprietari: Azienda sanitaria, Comune e Regione", ha precisato Callari.

La cabina di regia dovrà ora tradurre l’impostazione in un programma condiviso, definendo rapidamente le prospettive di utilizzo e valorizzazione dell’intero complesso e le possibili modalità di finanziamento degli interventi.

Che cosa resta da decidere

L’annuncio individua chi coordinerà i lavori e chi seguirà il verde. Non indica invece un cronoprogramma complessivo, un costo totale o scadenze per i nuovi interventi. Sono passaggi da distinguere dalle opere già in corso, come il punto di ristoro di Erpac.

La riunione in Municipio a Gorizia — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'assessore Callari con l'assessore comunale Patrizia Artico — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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