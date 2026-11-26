Martedì 24 novembre, nell’Aula Bommarco di Gorizia, ricercatori dell’Istat e docenti dell’Università di Udine hanno discusso l’evoluzione dell’istruzione in Italia e in Friuli-Venezia Giulia. L’incontro, organizzato dall’Istat e dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo, si è svolto in corso Verdi 4 per il centenario dell’Istituto. Il programma dell’Università di Udine comprendeva anche un approfondimento sulla mobilità dei laureati.

La giornata ha attraversato diversi livelli di analisi: dalla storia dell’istruzione italiana ai cambiamenti regionali, fino ai flussi migratori e alle intenzioni di espatrio dei laureandi. Il resoconto della Tgr Rai del Friuli-Venezia Giulia conferma lo svolgimento dell’incontro e ne riassume il tema: leggere attraverso i dati i cambiamenti nell’istruzione e nelle scelte delle nuove generazioni.

Gli interventi in programma

Ad aprire i lavori era previsto il saluto di Renata Kodilja, delegata dell’Ateneo per la sede goriziana. Per l’Istat, Roberto Costa ha trattato i cento anni di istruzione in Italia; Elena Marchesich ha affrontato l’istruzione in Friuli-Venezia Giulia nel quadro dei cambiamenti sociali e demografici. Gian Pietro Zaccomer, docente dell’Università di Udine, ha esaminato i flussi migratori e le intenzioni di espatrio dei laureandi. Antonella Pocecco ha discusso la cosiddetta fuga di cervelli, mettendo a tema le narrazioni mediatiche e le sue conseguenze reali.

Il dato sui laureati e la base del confronto

Nel resoconto Rai il confronto storico è sintetizzato con meno di 8mila laureati nel 1926 e oltre 400mila nel 2024. La ricostruzione dell’Istat sul lungo cammino dell’istruzione chiarisce che la serie riguarda le persone che si laureano in un anno e precisa che la crescita oltre quota 400mila nel 2024 segue l’introduzione delle lauree di primo livello.

Un altro grafico dell’Istat sul periodo 1926-2024 riporta invece per il 2024 un totale di circa 360-370mila laureati e avverte che i dati più recenti possono differire da quelli pubblicati, perché aggiornati successivamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Le due pubblicazioni Istat presentano quindi valori diversi per l’ultimo anno: il dato va letto tenendo conto della versione e dell’aggiornamento della serie, non come un’unica cifra concorde.

L’incontro ha portato a Gorizia un confronto su istruzione, trasformazioni demografiche e mobilità qualificata. Il programma indica i temi affrontati, ma non riporta risultati numerici regionali dettagliati né conclusioni condivise o nuove misure per studenti e laureati.

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