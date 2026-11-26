Le imprese turistiche che hanno presentato domanda per GreenTour, comprese quelle eventualmente partecipanti dal Friuli-Venezia Giulia, possono controllare la propria posizione nella graduatoria pubblicata il 26 novembre dal Ministero del Turismo. L’elenco stabilisce l’ordine di avvio delle verifiche, nei limiti delle risorse disponibili: non assegna automaticamente l’agevolazione.

La misura è nazionale e non prevede, in questa fase, una procedura separata per il Friuli-Venezia Giulia. Lo sportello si è chiuso alle 17 dell’8 ottobre 2026: la graduatoria riguarda quindi le domande già presentate e non apre una nuova finestra di partecipazione.

Come controllare la posizione

Nel PDF, il decreto di approvazione è seguito dall’elenco delle domande. Per individuare la propria pratica si può cercare il numero di protocollo e leggere sulla stessa riga posizione, punteggio e agevolazione richiesta.

L’importo indicato è quello domandato dall’impresa, non una somma già concessa. La graduatoria contiene 266 posizioni e non riporta denominazioni o territori: dal documento non si può quindi stabilire quante domande provengano dal Friuli-Venezia Giulia.

La graduatoria precede l’istruttoria

Invitalia, soggetto gestore della misura, deve avviare le istruttorie secondo l’ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili e tenendo conto degli importi richiesti e delle quote previste dall’avviso. L’istruttoria è la verifica della domanda e del progetto: la posizione nell’elenco conta per l’ordine di esame, ma non basta a prevederne l’esito.

La dotazione è di 109 milioni di euro. Nel suo avviso del 26 novembre, il Ministero precisa che il 60% delle risorse è destinato agli investimenti delle PMI, con una quota minima riservata anche alle micro e piccole imprese.

La valutazione riguarda, tra l’altro, l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa, la sostenibilità del piano, la cantierabilità del progetto e la pertinenza delle spese. Per le domande che concludono positivamente l’istruttoria è prevista una successiva determinazione di concessione del Ministero.

Quali investimenti riguarda GreenTour

La scheda della misura indica programmi di investimento tra un milione e 15 milioni di euro. Gli interventi per l’efficienza energetica delle strutture turistiche o per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rappresentare almeno il 51% della spesa ammissibile. Possono essere collegati ad altri interventi, tra cui quelli per la digitalizzazione.

L’agevolazione combina un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato: il secondo, a differenza del primo, deve essere restituito secondo le condizioni previste. La scheda Invitalia indica una composizione del 54% a fondo perduto e del 46% di finanziamento agevolato, nei limiti dei regimi di aiuto applicabili.

Secondo le indicazioni di Invitalia sulla valutazione, le domande in graduatoria che non trovano copertura restano sospese in attesa di eventuali risparmi dalle istruttorie in corso o di un rifinanziamento. Per chiarimenti sulla procedura è disponibile il Contact Center di Invitalia.

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