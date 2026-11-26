Da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026, Hangar Teatri ospita a Trieste Come Pesci Volanti, festival dedicato al teatro emergente. Gli appuntamenti sono in via Luigi Pecenco 10: quattro giorni di spettacoli, un incontro sulla regia e uno spazio di consulenza per chi lavora nello spettacolo. Il calendario di Hangar Teatri consente di consultare le schede dei singoli eventi.

Giovedì 26 e venerdì 27 novembre

Giovedì alle 19 apre Orgia di guerra, che attraversa la guerra attraverso poesia e musica. Alle 21 segue Pluto o il dono della fine del mondo: una rilettura della commedia di Aristofane sulla distribuzione della ricchezza.

Venerdì alle 19 Pietro Giacomo Barbanente porta in scena Volare x amore e tirannia, sul rapporto tra i classici e chi oggi li mette in scena. Alle 21, in Kamikaze. Spero vada meglio dell’ultima volta, Giulio Santolini e Daniele Boccardi chiamano il pubblico a esprimere il proprio giudizio in tempo reale.

Sabato 28 e domenica 29 novembre

Sabato alle 16 si parla del lavoro di regia con Rotte a Nord-Est, incontro a ingresso libero. Alle 19, Settembre non arriverà mai racconta come le versioni discordanti di una storia di famiglia possano cambiare la percezione dei fatti. Alle 20 il pubblico di La più grande tragedia dell’umanità è chiamato a scegliere quale vicenda meriti quel titolo. Alle 21 la serata prosegue con Mix to Caldaia | Nettuno.

Domenica alle 18 apre Haunted, che immagina di ritrovare una voce fra i nastri danneggiati di un archivio radiofonico. Alle 19 c’è Souvenir, tra maschere e trasformazioni; alle 21 chiude Dad or Alive. Da venerdì a domenica, nella fascia 14–16, il teatro propone inoltre Dietro le quinte, consulenza su contratti e adempimenti rivolta a compagnie, artisti emergenti e associazioni.

Biglietti e informazioni

Per la maggior parte degli spettacoli il calendario del teatro indica 14 euro; per Mix to Caldaia | Nettuno, 5 euro. La biglietteria online riporta disponibilità, eventuali riduzioni e un carnet del festival da 10 ingressi complessivi, utilizzabile entro il 29 novembre. Il numero della biglietteria è 352 0659043.

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