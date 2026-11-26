Un uomo è rimasto ferito nello scontro tra un furgone e un autoarticolato avvenuto mercoledì 25 novembre 2026, intorno alle 11.15, sull’A4 nel territorio di Ronchis, tra Latisana e Portogruaro in direzione Torino. Il conducente del furgone era privo di coscienza e incastrato nell’abitacolo: i vigili del fuoco lo hanno estratto e affidato ai sanitari, secondo il resoconto dell’intervento dei soccorritori.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, il personale sanitario, la Polizia stradale e gli operatori del concessionario autostradale. Dopo l’estrazione del conducente, i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente.

Durante le operazioni è stata chiusa al traffico una corsia di marcia. Le cronache consultate non riportano aggiornamenti sulle condizioni successive dell’uomo né indicano eventuali ripercussioni sulla viabilità dopo i soccorsi. La dinamica dello scontro non è descritta come accertata.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook