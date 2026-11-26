La rampa della SS 676 Tangenziale Sud di Udine diretta verso Gorizia sarà chiusa al traffico dalle 21 alle 6 nelle notti tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre e tra venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026. FVG Strade ha disposto la limitazione con l’ordinanza n. 296/2026 per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione.

Il provvedimento riguarda la rampa proveniente dalla Tangenziale Nord di Udine e diretta verso Gorizia, limitatamente al tratto di raccordo indicato nell’ordinanza. La segnaletica di cantiere sarà predisposta dalle 20, un’ora prima dell’inizio di ciascuna chiusura.

Le date aggiuntive dipendono dalle condizioni ambientali

Se le condizioni ambientali non permetteranno di completare i lavori nelle prime due notti, la rampa sarà chiusa anche dalle 21 di lunedì 30 novembre alle 6 di martedì 1° dicembre e dalle 21 di martedì 1° dicembre alle 6 di mercoledì 2 dicembre.

L’ordinanza non indica un itinerario alternativo. Per orari e possibili date aggiuntive, si può consultare l’avviso di FVG Strade, che rimanda anche alla planimetria del tratto interessato. La chiusura non riguarda tutta la Tangenziale Sud.

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