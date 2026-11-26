Le graduatorie 2027 dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta del Friuli-Venezia Giulia sono definitive. I due provvedimenti, firmati il 16 novembre, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale n. 47 del 25 novembre 2026. Gli avvisi regionali consentono di consultare separatamente gli elenchi e le avvertenze. Per le famiglie, la pubblicazione non comporta l’arrivo immediato di un nuovo medico o pediatra.

Dove consultare le graduatorie

Per i medici di medicina generale il riferimento è il decreto 63041/GRFVG. Nella pagina dedicata alla medicina generale la Regione pubblica il decreto, la graduatoria unica definitiva, l’elenco separato degli ufficiali medici e le avvertenze. Chi cerca la propria posizione deve aprire l’allegato corrispondente, senza confondere l’elenco unico con quello separato.

Per i pediatri di libera scelta il provvedimento è il decreto 63042/GRFVG. L’avviso regionale per la pediatria mette a disposizione la graduatoria definitiva, il decreto di approvazione e le avvertenze. Per informazioni su entrambi gli elenchi, gli avvisi indicano la casella medicinaconvenzionata.salute@regione.fvg.it.

Graduatoria definitiva e incarico: due passaggi diversi

La graduatoria è un elenco regionale per titoli che vale per il 2027. La sua approvazione chiude la fase di formazione dell’elenco, ma i decreti del 16 novembre non assegnano un ambulatorio a ciascun nominativo né indicano quali sedi riceveranno nuovi professionisti. Per sapere se la novità riguarda un Comune o un ambito territoriale bisogna fare riferimento ai provvedimenti successivi sugli incarichi.

L’anno indicato in testa all’elenco è quello di validità; il 25 novembre 2026 è la data di pubblicazione sul Bollettino. La graduatoria non è un avviso per nuove candidature. Per i futuri avvisi e le modalità di iscrizione, la Regione mantiene due sezioni separate sulla medicina generale e sulla pediatria di libera scelta.

Che cosa cambia per i pazienti

La pubblicazione non richiede di cambiare il proprio medico o pediatra e non modifica, da sola, gli orari degli ambulatori. Chi deve fare una scelta o una revoca, o sapere se un professionista accetta nuovi assistiti, deve consultare i canali dell’azienda sanitaria del proprio territorio. Per i candidati il passaggio pratico è consultare l’elenco definitivo e leggere le avvertenze del relativo decreto, anziché affidarsi a estratti o copie precedenti.

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