Basket
Under 19, APU Udine battuta 92-62 dal Basket Mestre
Il Basket Mestre ha superato l’APU Udine 92-62 nella gara Under 19 Eccellenza del 24 novembre. La scheda risultati consultata non riporta i parziali.
Il Basket Mestre ha battuto l’APU Udine 92-62 nella gara Under 19 Eccellenza disputata il 24 novembre, secondo la scheda risultati di Playbasket.
La gara nel girone Veneto Est/FVG
La partita era valida per il girone Veneto Est/FVG. L’APU Udine schiera una formazione Under 19 Eccellenza nella stagione 2026/27, come indicato nella pagina ufficiale del settore giovanile.
La scheda risultati consultata riporta il punteggio finale, ma non i parziali né i marcatori.
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