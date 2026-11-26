“Jannacci e dintorni” va in scena giovedì 26 novembre 2026, alle 20.45, al Teatro Sociale di Gemona del Friuli, in via XX Settembre 1. Simone Colombari e Max Paiella raccontano l’universo musicale di Enzo Jannacci; la regia è di Lorenzo Gioielli. La scheda dell’appuntamento su TurismoFVG riporta data, orario, sede e interpreti.

La musica e le storie attorno a Jannacci

Lo spettacolo intreccia narrazione e musica dal vivo. Dal repertorio di Jannacci, la presentazione cita El purtava i scarp del tennis e Vengo anch’io no tu no; il racconto attraversa anche gli incontri artistici con Adriano Celentano, Giorgio Gaber e Dario Fo, oltre ai “dintorni” di Cochi e Renato, Paolo Conte, Beppe Viola e Sandro Ciotti.

Accanto a Colombari e Paiella è annunciato un ensemble con Attilio Di Giovanni al pianoforte e alla direzione musicale, Gino Mariniello alla chitarra, Alberto Botta alle percussioni, Flavio Cangialosi al basso, contrabbasso e fisarmonica, Mario Caporilli alla tromba e al flicorno e Claudio Giusti al sax tenore e al flauto traverso. La produzione è di Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale e Jando Music.

Biglietti, sede e orario

Il sipario si alza alle 20.45 di giovedì 26 novembre al Teatro Sociale, in via XX Settembre 1. Per la serata la biglietteria online ERT mostra prezzi a partire da 13,70 euro: sul portale si verificano le tariffe e i posti disponibili. La scheda ERT indica l’apertura della cassa in teatro dalle 20. Per informazioni: 0432 224246 (ERT) e 0432 970520 (Teatro Sociale nei giorni di spettacolo).

L’appuntamento fa parte della stagione Teatro Insieme 2026/27. Il programma del Sociale prosegue martedì 1º dicembre con Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, diretto da Leo Muscato con Gianfelice Imparato.

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