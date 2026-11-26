A Tolmezzo venerdì 27 novembre 2026, dalle 9 alle 12, CAFC ha programmato un’interruzione dell’erogazione idrica in piazzale Vittorio Veneto e ad alcuni civici di via Giuseppe Marchi, via IV Novembre e via Giosuè Carducci. L’avviso del Comune di Tolmezzo precisa che, in caso di maltempo, i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo utile successivo.

Le vie e i civici interessati

Piazzale Vittorio Veneto;

via Giuseppe Marchi, dal civico 4 al 6, solo numeri pari;

via IV Novembre, dal civico 15 al 55, solo numeri dispari, e dal 12 al 20;

via Giosuè Carducci, dal civico 18 al 48, solo numeri pari.

Per informazioni e segnalazioni di guasti, il Comune indica il numero verde CAFC 800 903 939. Gli avvisi sui cantieri sono consultabili anche nella pagina dedicata ai lavori di CAFC.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook