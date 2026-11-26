Tolmezzo
Tolmezzo, acqua sospesa il 27 novembre: orari, vie e civici
CAFC sospende l’acqua venerdì 27 novembre dalle 9 alle 12 in piazzale Vittorio Veneto e a determinati civici di tre vie. In caso di maltempo i lavori slittano.
A Tolmezzo venerdì 27 novembre 2026, dalle 9 alle 12, CAFC ha programmato un’interruzione dell’erogazione idrica in piazzale Vittorio Veneto e ad alcuni civici di via Giuseppe Marchi, via IV Novembre e via Giosuè Carducci. L’avviso del Comune di Tolmezzo precisa che, in caso di maltempo, i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo utile successivo.
Le vie e i civici interessati
- Piazzale Vittorio Veneto;
- via Giuseppe Marchi, dal civico 4 al 6, solo numeri pari;
- via IV Novembre, dal civico 15 al 55, solo numeri dispari, e dal 12 al 20;
- via Giosuè Carducci, dal civico 18 al 48, solo numeri pari.
Per informazioni e segnalazioni di guasti, il Comune indica il numero verde CAFC 800 903 939. Gli avvisi sui cantieri sono consultabili anche nella pagina dedicata ai lavori di CAFC.
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