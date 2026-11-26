Due giornate con divieto di transito e di sosta in piazza Garibaldi a Codroipo, sul lato del municipio. Il provvedimento vale venerdì 27 novembre e lunedì 28 dicembre 2026, in entrambi i casi dalle 7 alle 18. Le date e gli orari sono indicati nell’ordinanza comunale n. 129 del 25 novembre.

Dove si applica il divieto

Il divieto di transito riguarda i veicoli. Sullo stesso lato della piazza non è consentito parcheggiare e per i mezzi in sosta è prevista la rimozione coatta. Le due finestre sono separate: l’ordinanza non prevede una chiusura continua da novembre a dicembre e indica il solo lato del municipio, non l’intera piazza.

Chi ha in programma di lasciare l’auto in zona può verificare la segnaletica e scegliere uno stallo consentito prima che scatti il divieto alle 7. L’avviso è consultabile anche nell’elenco delle ordinanze del Comune di Codroipo.

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