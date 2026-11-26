A Trieste, il 25 novembre 2026, la gup Luisa Pittalis ha condannato M. Z. a 4 anni e 6 mesi di reclusione nel procedimento per gli incendi di veicoli e garage. I difensori Andrea Cavazzini ed Elisabetta Toso hanno annunciato che presenteranno appello dopo il deposito delle motivazioni. La decisione non è definitiva, secondo quanto riferisce il resoconto dell’esito del processo.

Le contestazioni e la pena richiesta

Il pubblico ministero Ilaria Iozzi aveva chiesto una pena di 5 anni e 4 mesi; la difesa aveva chiesto l’assoluzione. La giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche. Il Friuli riferisce che M. Z. è stato condannato per cinque capi d’imputazione relativi agli incendi, oltre che per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per il possesso di contrassegni distintivi.

Un resoconto del processo riferisce che all’imputato erano contestati 32 roghi d’auto. Il numero degli episodi contestati e quello dei capi d’imputazione per cui è stata pronunciata la condanna indicano aspetti diversi del procedimento.

Ricorso dopo il deposito delle motivazioni

I legali hanno dichiarato che attenderanno le motivazioni prima di impugnare la sentenza. Secondo Il Friuli, il deposito è previsto entro 60 giorni; le fonti consultate non indicano una data effettiva di deposito né confermano che il ricorso sia già stato presentato.

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