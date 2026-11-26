Trieste
Padriciano, auto ribaltata sulla provinciale 1: conducente ferito e traffico fermato durante i soccorsi
Un’auto si è ribaltata a Padriciano intorno alle 6.30 del 26 novembre. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e portato a Cattinara in codice giallo; la circolazione è stata fermata durante i soccorsi.
Un’auto si è ribaltata su un fianco sulla strada provinciale 1, a Padriciano, intorno alle 6.30 di giovedì 26 novembre 2026. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza all’ospedale di Cattinara in codice giallo. Dinamica e cause sono ancora da accertare, secondo la ricostruzione dell’incidente a Padriciano.
Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e la Polizia locale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. La circolazione è stata temporaneamente interrotta durante le operazioni di soccorso, secondo quanto riferito da una ricostruzione dell’intervento e dei disagi al traffico.
Il conducente è stato ricoverato con ferite di media gravità; secondo quanto riportato, non sarebbe in pericolo di vita. Non sono disponibili informazioni su quando sia ripresa la circolazione o sulla situazione del traffico dopo i soccorsi.
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