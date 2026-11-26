Un’auto si è ribaltata su un fianco sulla strada provinciale 1, a Padriciano, intorno alle 6.30 di giovedì 26 novembre 2026. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza all’ospedale di Cattinara in codice giallo. Dinamica e cause sono ancora da accertare, secondo la ricostruzione dell’incidente a Padriciano.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e la Polizia locale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. La circolazione è stata temporaneamente interrotta durante le operazioni di soccorso, secondo quanto riferito da una ricostruzione dell’intervento e dei disagi al traffico.

Il conducente è stato ricoverato con ferite di media gravità; secondo quanto riportato, non sarebbe in pericolo di vita. Non sono disponibili informazioni su quando sia ripresa la circolazione o sulla situazione del traffico dopo i soccorsi.

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