A Fontanafredda è in corso la distribuzione porta a porta del calendario della raccolta differenziata 2027 e dei sacchetti. Il giro è partito il 23 novembre e si fermerà per le festività dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 compresi. Per chi ha attivato una nuova utenza dal 7 luglio, il Comune indica un percorso separato per ritirare il calendario.

Che cosa arriva a casa

Nella borsa compostabile consegnata alle famiglie ci sono i sacchetti della fornitura annuale e il calendario con i giorni di raccolta del 2027. Non è necessario buttare i sacchetti semitrasparenti rimasti dalle forniture precedenti: il Comune conferma che si possono continuare a usare. Se i sacchetti finiscono prima della prossima fornitura, l’avviso consente di procurarsene di simili in commercio. Nella borsa sarà inserita anche una confezione di larvicida per le aree private: le indicazioni per l’uso sono sulla confezione; per chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio Ambiente.

Nuove utenze e mancata consegna

Chi ha attivato l’utenza dal 7 luglio 2026 può ritirare il calendario agli uffici comunali dal 1° febbraio 2027. È il ritiro del calendario previsto per quella fascia di utenze; per i dubbi sulla dotazione dei sacchetti o sul passaggio alla propria abitazione il riferimento resta Ambiente Servizi.

Per segnalare una mancata consegna si può chiamare il numero verde 800 774 728, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Si può anche scrivere a servizioclienti@ambienteservizi.net o usare l’app di Ambiente Servizi. L’avviso non indica il giorno di passaggio per ciascuna via: se la borsa non è ancora arrivata, soprattutto durante la sospensione festiva, il gestore è il canale per verificare la situazione del proprio indirizzo.

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