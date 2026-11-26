FRIULI-VENEZIA GIULIA – Il 26 novembre 2026 la II Commissione consiliare ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento regionale per il sostegno al commercio di vicinato e a maggioranza quello per il turismo. I provvedimenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2027 e introducono un sistema organico di incentivi per le piccole attività commerciali e per il settore turistico.

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha definito il regolamento sul commercio di vicinato «si tratta di una riforma attesa e strategica, la più importante mai attuata per il sostegno al settore e l’approvazione unanime conferma la condivisione di uno strumento costruito attraverso il confronto con le amministrazioni comunali e le categorie economiche». Sulla discussione in Aula ha aggiunto: «sono state accolte le sollecitazioni emerse nel confronto con la Commissione, portando a 15mila euro il tetto annuo di contributo per i canoni di locazione e a ulteriori 15mila euro quello per le altre spese ammissibili».

Negozi di vicinato: contributi diversi per centri storici e aree in difficoltà

Le misure variano in base alla collocazione degli esercizi. Nei centri storici saranno finanziabili l’avvio di nuove attività e il subentro nella gestione, anche attraverso il passaggio generazionale della proprietà d’impresa. Tra le spese ammissibili rientrano utenze, retribuzioni del personale, canoni di locazione, servizi professionali, assicurazioni e attività di pubblicità, promozione e marketing.

Nelle zone di indebolimento commerciale sono previsti contributi in conto interessi sui finanziamenti per avviare nuovi esercizi; agevolazioni fino al 50 per cento per pagare tributi locali come Ilia, Tari e Canone unico patrimoniale; contributi per ridurre i canoni di locazione per un massimo di due anni; e sostegni alle spese di gestione e funzionamento.

Nei Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, gli esercizi di vicinato potranno accedere alle misure indipendentemente dalla loro ubicazione all’interno del territorio comunale.

Il contributo potrà arrivare a un massimo di 30mila euro per ciascun anno: fino a 15mila euro per i canoni di locazione e fino a 15mila euro per le altre spese ammissibili. L’incentivo potrà coprire fino al 60 per cento delle spese per gli affitti e fino al 50 per cento delle altre spese.

«Vogliamo che il commercio di vicinato possa continuare a essere un presidio di servizio, socialità e vivibilità – ha aggiunto Bini -, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree più fragili. Per questo abbiamo valorizzato anche il ruolo dei Comuni, ai quali spetterà delimitare i centri storici e individuare le zone di indebolimento commerciale, tenendo conto delle specificità dei rispettivi territori».

Turismo, dieci linee di contributo e progetti triennali per le strutture

Il regolamento per il turismo comprende dieci linee contributive per strutture ricettive, impianti complementari all’attività turistica, attività all’aria aperta, siti Unesco, promozione, eventi e Pro Loco. Si aggiunge al regolamento per i contributi del Fondo turismo, la cui approvazione è stata anticipata per consentire l’avvio tempestivo della misura.

Bini ha indicato l’obiettivo di semplificazione raggiunto riunendo in un unico regolamento gli 11 testi precedenti. Tra le novità, ha spiegato, «Tra le novità principali vi è il maggior coinvolgimento dei privati negli alberghi diffusi e l’introduzione di un sistema fondato sul finanziamento di progetti triennali per i contributi a beneficio degli Enti pubblici locali per strutture complementari all’attività turistica, quali ad esempio piscine, centri benessere, piste ciclabili, sale polifunzionali, centri congressi, parchi avventura, cavità naturali di interesse turistico».

Nel confronto in Aula, Bini ha inoltre sottolineato il ruolo degli incentivi per gli hotel da quattro stelle in su e ha confermato «la visione di lungo termine della Giunta che intende sostenere gli investimenti dei privati per garantire un innalzamento strutturale della qualità dell’offerta ricettiva regionale, attivando al tempo stesso ricadute positive sull’economia e posti di lavoro a livello locale».

In conclusione, Bini ha dichiarato: «Il confronto in Aula è stato proficuo ed è stata l’occasione per confermare un lavoro coordinato ed efficace di tutti gli uffici, in confronto costante con le categorie economiche e gli enti locali».

L’assessore Bini in Consiglio regionale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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