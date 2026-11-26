La rassegna Fuoricittà_Autunno di pordenonelegge si chiude lunedì 30 novembre a San Vito al Tagliamento. L’ospite della serata è il neuropsichiatra Antonino Tamburello, che alle 20.45 dialogherà con Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge. Per chi vuole partecipare, l’indicazione da seguire è quella più recente della Fondazione: l’incontro si tiene all’Antico Teatro Arrigoni.

Dove andare e come prenotare

L’incontro è a ingresso libero e gratuito, con prenotazione consigliata registrandosi sul sito di pordenonelegge, nell’area mypnlegge. Per informazioni la Fondazione indica il numero 0434 1573100. La comunicazione del 23 novembre, dedicata a questo singolo appuntamento, indica l’Arrigoni. Il calendario generale diffuso in precedenza riportava l’Auditorium Zotti: per organizzare la serata è meglio seguire l’indicazione più recente e controllare eventuali rettifiche sulla pagina dell’organizzatore.

Il libro al centro della serata

Tamburello parte dal suo saggio Difendi la tua felicità, pubblicato da Mondadori nel 2026. Il filo della conversazione è il rapporto con le proprie emozioni: che cosa succede quando paura e inquietudine prendono il sopravvento, e come si può riprendere a distinguere ciò che si prova da ciò che accade. È un incontro con l’autore, non una seduta o un corso: il libro offre la traccia da cui partirà il dialogo con Gasparet.

La tappa di San Vito conclude la stagione letteraria diffusa promossa dalla Fondazione, che quest’autunno ha portato gli incontri in 13 Comuni. La serata è organizzata con l’amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento.

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