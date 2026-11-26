Per il derby tra APU Udine e Pallacanestro Trieste, in programma il 6 dicembre al PalaCarnera, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rinviato la gara al CASMS e invitato le leghe a far sì che la vendita dei biglietti non venga avviata. In una comunicazione attribuita all’APU e riportata dalla stampa locale è stato annunciato anche il divieto di acquisto per i residenti nella provincia di Trieste.

La comunicazione attribuita all’APU e il passaggio al CASMS

Secondo la nota riferita al club, il divieto riguarda tutti i settori dell’impianto ed è stato individuato dalle autorità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento finale, però, non compare nella determinazione dell’Osservatorio del 24 novembre: il documento rinvia Udine-Trieste alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS) e chiede alle leghe di interessare le società organizzatrici affinché non inizino la vendita dei tagliandi.

La comunicazione attribuita all’APU e l’atto dell’Osservatorio descrivono quindi passaggi diversi: l’annuncio della restrizione da una parte, l’invio della gara al CASMS e lo stop all’avvio delle vendite dall’altra. La determinazione consultata non documenta l’adozione definitiva del divieto.

L’orario indicato nei calendari non coincide

Anche l’orario va chiarito. Il calendario aggiornato della Lega Basket Serie A indica le 18, mentre il calendario pubblicato dall’APU riporta le 19. Per la gara e le modalità di accesso, i riferimenti disponibili non chiariscono se siano intervenuti aggiornamenti successivi.

Prima di acquistare o organizzare il viaggio, conviene attendere la comunicazione ufficiale della società sulla vendita e controllare l’orario nel calendario aggiornato della Lega. Lo stop alla vendita non indica, da solo, che la partita sia stata rinviata.

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