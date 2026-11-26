Eventi & CulturaTrieste
Trieste, all’ITIS la mostra su Ivan Rendić: ingresso gratuito
Inaugurazione venerdì 27 novembre alle 17.30 nell’atrio monumentale dell’ITIS. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 28 febbraio 2027.
Venerdì 27 novembre 2026 alle 17.30 inaugura all’ITIS di Trieste la mostra “Ivan Rendić. Uno scultore a Trieste all’alba del nuovo secolo”. L’esposizione si tiene nell’atrio monumentale della struttura, in via Giovanni Pascoli 31, ed è a ingresso gratuito, come indica l’annuncio dell’ITIS sull’inaugurazione.
La mostra resterà aperta fino a domenica 28 febbraio 2027. Gli orari ordinari di visita non sono riportati nelle informazioni consultate; per chiarimenti l’ITIS indica il numero 040 3736300.
Il legame dello scultore con Trieste
Curata da Luca Bellocchi, l’esposizione ripercorre il rapporto tra Rendić e la città. Nato nel 1849 a Supetar, sull’isola di Brač, lo scultore si stabilì a Trieste quasi ininterrottamente dal 1881 al 1921. La sua produzione comprende ritratti, monumenti, opere decorative e complessi funerari. Tra le opere triestine citate nella scheda di PromoTurismoFVG figura l’Allegoria della Navigazione nell’ex Palazzo del Lloyd Austriaco.
La mostra si svolge negli spazi dell’ITIS, che custodisce una raccolta di busti, statue e lapidi. La scheda dell’evento annuncia inoltre appuntamenti collaterali in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste, senza indicarne date e programma.
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