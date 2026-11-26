TRIESTE – La nuova edizione del progetto Search coinvolgerà nel 2027 dieci giovani tra i 18 e i 25 anni con disabilità intellettiva e autismo nelle sedi di Fincantieri, tra la sede corporate e la divisione navi mercantili. La partnership pubblico-privato, promossa con la Regione, è stata presentata il 26 novembre dall’amministrazione regionale e da Fincantieri, rappresentata dal direttore Human resources and real estate Luciano Sale. Al percorso aderiscono anche l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e il terzo settore.

Nel corso della presentazione, l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen ha detto: “Garantire una buona occupazione significa affiancare le imprese con percorsi personalizzati, trasformando l’inserimento lavorativo di persone con disabilità da mero obbligo di legge a risorsa per l’intera comunità. In Friuli Venezia Giulia i risultati sono concreti: le assunzioni nelle aziende sono salite dalle 1.052 del 2023 alle 1.181 del 2025. Merito anche delle convenzioni dell’art. 14, cresciute del 47% tra il 2024 e il 2026 (+40% di aziende aderenti e +48% di opportunità lavorative). In questo contesto si inserisce il progetto Search, metodologia strategica per l’inclusione di cui siamo stati pionieri in Italia. Dopo il successo delle edizioni 2023 e 2025, siamo soddisfatti di riproporlo a Trieste con Fincantieri: una sinergia tra istituzioni, imprese e terzo settore per rendere il lavoro un vero strumento di autonomia e realizzazione personale”.

Rosolen ha aggiunto: “Il lavoro è futuro per tutti, a maggior ragione per chi incontra maggiori difficoltà di accesso all’occupazione – ha aggiunto Rosolen -. Con questa esperienza valorizziamo il collocamento mirato pubblico e accompagniamo le aziende con interventi costruiti sulle esigenze delle singole persone. Vogliamo inoltre rafforzare il passaggio dalla scuola al lavoro: nella prossima legge finanziaria è prevista una norma che utilizzerà le risorse del masterplan sul collocamento mirato per sostenere i giovani in uscita dai percorsi scolastici e formativi”.

Tre rotazioni di tirocinio nelle sedi Fincantieri

Il modello prevede un’esperienza immersiva in azienda, articolata in tre rotazioni di tirocinio di circa dieci settimane ciascuna, in reparti e mansioni differenti, con formazione e sostegno quotidiani. Nato negli Stati Uniti, è stato sperimentato per la prima volta in Italia nel Pordenonese nel 2023. L’obiettivo è sviluppare competenze professionali e relazionali utili all’inserimento lavorativo, anche in altre imprese. Dopo le prime due edizioni nel Pordenonese, la fase preparatoria della nuova edizione è già iniziata, in vista dei tirocini nel 2027.

La Regione partecipa attraverso il Collocamento mirato di Trieste e con un contributo di 101mila euro dal Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, pari alla metà del costo del progetto. Sono coinvolti anche il Servizio di integrazione lavorativa di Asugi, l’associazione Oltre Quella Sedia e Project Search Italia.

Fincantieri punta a opportunità di lavoro anche in altre imprese

Sale ha sottolineato che l’inclusione deve tradursi in opportunità concrete, capaci di valorizzare le capacità e i talenti di ogni persona. Attraverso Search, Fincantieri intende mettere a disposizione il proprio contesto aziendale per accompagnare giovani con disabilità in un percorso di formazione ed esperienza professionale, contribuendo a svilupparne le competenze e a favorirne l’occupabilità. Il direttore ha indicato come fondamentale la collaborazione con istituzioni, sistema sanitario e terzo settore per costruire percorsi efficaci e duraturi. L’ambizione dell’azienda, ha aggiunto, è contribuire a sviluppare un modello che generi opportunità di inserimento lavorativo sia in Fincantieri sia in altre realtà del territorio.

La presentazione del progetto Search, organizzata questa mattina dalla Regione e da Fincantieri — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso della presentazione del progetto Search, organizzata questa mattina dalla Regione e da Fincantieri, rappresentata dal direttore Human resources and real estate di Fincantieri, Luciano Sale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso della presentazione del progetto Search, organizzata questa mattina dalla Regione e da Fincantieri, rappresentata dal direttore Human resources and real estate di Fincantieri, Luciano Sale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso della presentazione del progetto Search, organizzata questa mattina dalla Regione e da Fincantieri, rappresentata dal direttore Human resources and real estate di Fincantieri, Luciano Sale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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