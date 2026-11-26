Fincantieri ha annunciato il 26 novembre a Trieste l’avvio di Project Search, un percorso di formazione e inclusione lavorativa per dieci giovani tra i 18 e i 25 anni con disabilità intellettiva e autismo. Il programma durerà nove mesi; i tirocini nelle sedi aziendali sono previsti nel 2027.

L’esperienza si svolgerà tra la sede corporate e la divisione navi mercantili di Fincantieri a Trieste. Il modello prevede tre rotazioni di tirocinio, ciascuna di circa dieci settimane, in reparti e mansioni differenti, con formazione e sostegno quotidiani. L’obiettivo è sviluppare competenze professionali e relazionali utili all’inserimento lavorativo, anche in altre imprese.

Un progetto avviato, con i tirocini nel 2027

Nel comunicato ufficiale, Fincantieri definisce avviato il programma il 26 novembre. La Regione precisa che è già partita la fase preparatoria, in vista delle rotazioni nel 2027: l’avvio annunciato riguarda quindi il progetto, non l’inizio dei tirocini in azienda.

Partecipano alla partnership la Regione Friuli Venezia Giulia, il Servizio di integrazione lavorativa di Asugi, l’associazione Oltre Quella Sedia e Project Search Italia. La Regione contribuisce attraverso il Collocamento mirato di Trieste con 101 mila euro del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, pari alla metà del costo del progetto secondo quanto riferito dall’amministrazione.

I dati regionali sull’inserimento lavorativo

Nel presentare il progetto, l’assessora regionale al Lavoro Alessia Rosolen ha riferito che le assunzioni nelle aziende sono passate da 1.052 nel 2023 a 1.181 nel 2025. Ha indicato inoltre che, tra il 2024 e il 2026, le convenzioni previste dall’articolo 14 sono aumentate del 47%, le aziende aderenti del 40% e le opportunità lavorative del 48%.

La Regione colloca Project Search nel percorso già sperimentato nel Pordenonese, dove il modello era stato avviato per la prima volta in Italia nel 2023. Fincantieri ha dichiarato di voler contribuire a sviluppare un modello che possa favorire l’inserimento lavorativo non solo nell’azienda, ma anche in altre realtà del territorio. Non è indicato quanti partecipanti saranno poi assunti.

La Regione ha comunicato i dati sulle assunzioni e sulle convenzioni attraverso le dichiarazioni di Rosolen; nel comunicato non è allegata una serie statistica di dettaglio.

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