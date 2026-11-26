TRIESTE – Il 26 novembre 2026 Asugi ha presentato a Trieste, durante un Info-Day, l’avviso pubblico di co-programmazione per coinvolgere il Terzo settore nella programmazione dei servizi destinati all’inclusione delle persone con disabilità nel territorio giuliano-isontino.

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi ha richiamato il cambiamento introdotto dalla legge regionale 16: "La legge regionale 16 sulla disabilità ha rappresentato un importante punto di svolta per rinnovare il sistema sociosanitario. La disabilità è a tutti gli effetti una condizione di cronicità, che presuppone non solo di assicurare interventi chirurgici o risposte di acuzie, ma di costruire reali opportunità abitative, lavorative, di mobilità e di inclusione sociale. In quest'ottica, la co-programmazione avviata rappresenta il superamento definitivo della vecchia cultura prestazionale per approdare a un'alleanza strategica e alla pari con il Terzo settore, la Cooperazione e le consulte".

Il percorso, in attuazione della legge regionale di settore approvata nel 2022, è condiviso con i quattro Ambiti territoriali sociali: Triestino, Carso Giuliano, Collio-Alto Isonzo e Carso Isonzo Adriatico, e con la Consulta regionale delle persone con disabilità. L’obiettivo è orientare la programmazione sociosanitaria raccogliendo i contributi degli enti del Terzo settore interessati.

Riccardi ha inoltre sostenuto che il Paese ha bisogno di un piano sanitario nazionale che integri realmente la componente sociale. Ha affermato: "Va considerato come indispensabile l'integrazione delle competenze attualmente divise tra il i ministeri della Salute, della Disabilità e delle Politiche sociali – ha sostenuto l'assessore – , poiché il bisogno sociale sta crescendo a una velocità nettamente superiore rispetto al bisogno sanitario".

L’assessore ha aggiunto: "Se non si riesce a intercettare per tempo il bisogno sociale, questo finisce per trasformarsi in domanda sanitaria spesso anche inappropriata. Occorre quindi spostare l'asse dal modello orientato solo all'acuto e ai posti letto ospedalieri verso la gestione della cronicità e dell'integrazione territoriale".

Secondo Riccardi, un’altra preoccupazione riguarda l’interesse crescente del mercato finanziario e del privato puro per la salute e la non autosufficienza. Per evitare che il sistema diventi insostenibile per le famiglie o discrimini chi non può permettersi cure private, ha dichiarato: "Per evitare che il sistema diventi insostenibile per le famiglie o discrimini chi non può permettersi cure private – così Riccardi – , è urgente consolidare un modello fondato sul partenariato pubblico-privato con al centro la Cooperazione e il Terzo settore fondato sulla sussidiarietà. È l'unica via per evitare che la situazione ci porti a non garantire la parità di diritti e di risposte a tutti i cittadini".

L’incontro è stato introdotto dal direttore generale di Asugi Antonio Poggiana e dal direttore sociosanitario Giulio Antonini. Sono intervenuti anche rappresentanti della Consulta regionale delle persone con disabilità e degli Ambiti territoriali. Come spiegato durante l’Info-Day, possono partecipare alla co-programmazione gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico Runts che abbiano almeno una sede operativa nel territorio di Asugi, prevedano nello statuto attività a favore delle persone con disabilità e abbiano almeno due anni di esperienza in una o più delle aree indicate.

Quali enti possono partecipare alla co-programmazione di Asugi

Le realtà idonee saranno chiamate a partecipare attivamente alla realizzazione di attività e interventi per intercettare i bisogni delle persone con disabilità e offrire loro opportunità di espressione e inclusione sociale.

Per gli enti interessati, avviso e documenti sono disponibili nella pagina dedicata di Asugi. La partecipazione riguarda la definizione dei bisogni e delle priorità: non è l’apertura di un nuovo servizio a domanda individuale. Consulta la fonte ufficiale.

La sala dell'Asp Itis a Trieste durante la presentazione dell'avviso pubblico di Asugi sulla co-programmazione dei servizi per la disabilità — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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