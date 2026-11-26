Un decreto nazionale aggiorna le tariffe per il calcolo della rendita vitalizia nei casi di contributi previdenziali omessi e prescritti. La misura può interessare anche lavoratori e datori di lavoro in Friuli-Venezia Giulia: il costo della rendita va valutato sulla singola posizione e non cambia automaticamente per tutti.

Il decreto del 26 ottobre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre, stabilisce che le nuove tariffe si applicano dall’entrata in vigore del provvedimento. Per le domande presentate prima di quella data e non ancora definite restano le tariffe precedenti.

Che cosa cambia nel calcolo

Il provvedimento adegua i coefficienti usati per determinare la riserva matematica, cioè l’importo necessario a finanziare la rendita nei casi disciplinati dalla legge. Le tabelle allegate sono state elaborate dall’INPS; il decreto richiama l’aggiornamento previsto dalla legge di bilancio 2026.

La novità riguarda il criterio di calcolo dell’onere, non un aumento generalizzato delle pensioni né il recupero automatico di tutti i contributi mancanti. Non si può stabilire dal solo aggiornamento se una persona pagherà più o meno di prima: l’importo dipende dalla posizione individuale e dalle condizioni applicabili alla domanda.

Le domande già presentate

La clausola transitoria riguarda le richieste presentate prima dell’entrata in vigore e non ancora definite: per queste il decreto dispone l’uso delle tariffe precedenti. La data della domanda è quindi rilevante per individuare il regime applicabile.

A chi serve la rendita vitalizia

La rendita è uno strumento che può consentire, alle condizioni previste, di sanare un’omissione contributiva quando i contributi non possono più essere versati perché prescritti. Secondo la scheda INPS sul riscatto dei periodi per contributi omessi, deve esserci stato un obbligo assicurativo e l’omissione può essere totale o parziale.

La richiesta può essere presentata dal datore di lavoro che non ha versato i contributi oppure, nei casi previsti, dal lavoratore. L’INPS indica anche la possibilità di una richiesta da parte dei superstiti e di altre categorie ammesse. Le condizioni e i termini dipendono da chi presenta la domanda e dalla posizione interessata.

Come presentare la richiesta

La domanda si presenta online all’INPS; in alternativa ci si può rivolgere a un patronato o agli altri intermediari indicati dall’Istituto. Occorre documentare il rapporto di lavoro e valutare la posizione contributiva. Per una pratica già avviata o una nuova richiesta, il conteggio dell’onere e la tariffa applicabile vanno riferiti al caso concreto.

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