Dal 25 novembre 2026 una sedia rossa resterà stabilmente nella sede di ARPA FVG a Pordenone: è il «Posto Occupato», simbolo della campagna contro la violenza sulle donne. All’inaugurazione ha partecipato anche Voce Donna. Nel suo comunicato sull’iniziativa, aggiornato il 25 novembre, ARPA riferisce inoltre che la sede pordenonese dell’associazione nel 2026 ha già accolto 432 donne.

Una sedia come segno permanente

La sedia è stata collocata nella sala riunioni della sede dell’Agenzia durante la cerimonia del 25 novembre. La campagna «Posto Occupato», avviata nel 2013, consiste nel lasciare simbolicamente un posto riservato a una donna vittima di violenza. L’adesione di ARPA FVG è stata promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell’Agenzia; per Voce Donna era presente Roberta Brescancin.

Il dato sull’attività del centro antiviolenza

ARPA indica che la sede di Pordenone ha accolto 432 donne nel solo 2026, ma non specifica a quale data si riferisca il conteggio. Un servizio del TGR Rai del 6 novembre riportava invece 430 richieste di aiuto ricevute dall’inizio dell’anno. I due numeri descrivono misure diverse e non sono direttamente confrontabili.

L’installazione ha funzione simbolica e di sensibilizzazione: l’annuncio non segnala cambiamenti ai servizi di Voce Donna né alle modalità per accedervi. La sedia resterà nella sede di ARPA come richiamo permanente all’impegno dichiarato dall’Agenzia contro la violenza e le discriminazioni.

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