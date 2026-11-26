Gusto
Basiliano, Sant’Andree dal 27 novembre: cucina, mercatino e pranzo
Da venerdì 27 a domenica 29 novembre Sant’Andree propone cucina a Villa Zamparo, un mercatino dei sapori e il pranzo comunitario. Ecco il programma.
A Basiliano Sant’Andree – Il Purcit su la Bree si svolge da venerdì 27 a domenica 29 novembre 2026. Il programma prevede cucina a Villa Zamparo, un mercatino dei sapori in piazza e, domenica, un pranzo comunitario in Sala Fabris. Orari e appuntamenti sono riportati nella scheda ufficiale di PromoTurismoFVG.
Venerdì e sabato: cucina a Villa Zamparo
Venerdì 27 novembre chiosco ed enoteca aprono alle 11. La cucina è in programma dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 22; alle 21 è annunciata musica dal vivo con gli Aftermidnight.
Sabato 28 chiosco ed enoteca aprono ancora alle 11, mentre la cucina è prevista dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22. Alle 16 sono in programma l’aperitivo con DJ Paolino e la distribuzione di castagne offerte dalla Pro Loco di Basiliano; alle 21 suona la Straballo Band.
Sabato il mercatino dei sapori e gli appuntamenti in piazza
Il mercatino dei sapori è previsto in piazza dalle 10 alle 17. Alle 10.30, nella sala consiliare, si tiene l’incontro «Coltiviamo l’orto di casa»; dalle 14 è annunciato il mercatino dei piccoli tesori, seguito alle 15 dall’iniziativa «Canta con Debby».
Domenica il pranzo comunitario
Domenica 29 novembre il programma comincia alle 10 con la messa solenne e la processione. Alle 12.30 è previsto il pranzo comunitario in Sala Fabris; nel pomeriggio sono in calendario giochi per bambini dalle 14.30 alle 16 e, alle 17, il concerto della Cappella Musicale della Cattedrale di Udine.
Per eventuali cambiamenti e per informazioni sul pranzo comunitario, consultare il programma della Pro Loco.
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