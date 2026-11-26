Il 30 novembre 2026 scade una rata della rottamazione delle cartelle per chi ha aderito alla quater, alla riammissione alla quater o alla quinquies. L’appuntamento riguarda anche i contribuenti del Friuli-Venezia Giulia, ma il tempo utile per pagare e le conseguenze di un mancato versamento cambiano secondo il piano.

Per la quater e la riammissione sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 7 dicembre. Per la quinquies i cinque giorni di tolleranza sono previsti soltanto per la rata unica o per l’ultima rata del piano: se quella di novembre è intermedia, la scadenza da rispettare è il 30 novembre.

Le rate in scadenza e i termini utili

Il promemoria dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riportato dall’ANSA riguarda tre versamenti distinti:

Piano Rata in scadenza Termine ordinario Tolleranza Rottamazione-quater Quattordicesima 30 novembre 2026 Pagamento tempestivo fino al 7 dicembre Riammissione alla quater Sesta 30 novembre 2026 Pagamento tempestivo fino al 7 dicembre Rottamazione-quinquies Terza 30 novembre 2026 Cinque giorni solo se è l’ultima rata del piano

Per quater e riammissione, il quinto giorno di tolleranza cade sabato 5 dicembre: il termine utile slitta quindi a lunedì 7 dicembre. Non si tratta di una scadenza regionale separata, ma della stessa regola nazionale applicata anche agli aderenti in Friuli-Venezia Giulia.

Quinquies: conta se la terza rata è l’ultima

L’Agenzia delle entrate-Riscossione distingue espressamente l’ultima rata e il pagamento in unica soluzione dalle rate intermedie.

Nella quinquies la tolleranza non si applica alle rate intermedie. La ricostruzione dello Studio Montanaro sulle scadenze precisa che, se il piano termina con la terza rata, il margine per l’ultima rata e il differimento dal sabato portano il termine utile al 7 dicembre. Per individuare il proprio caso occorre fare riferimento alla comunicazione delle somme dovute e al piano scelto.

Le regole cambiano anche per la perdita dei benefici. Per quater e riammissione, il mancato o insufficiente pagamento di una rata, oppure il pagamento oltre il termine di tolleranza, fa decadere dalla definizione agevolata.

La quinquies diventa invece inefficace se due rate, anche non consecutive, non sono pagate o sono pagate in misura insufficiente. La decadenza può verificarsi anche per il mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata, pur se è l’unica rimasta scoperta. Per la rata unica e l’ultima rata rileva anche il ritardo superiore ai cinque giorni previsti.

Una rata intermedia non pagata non viene cancellata: secondo la ricostruzione dello Studio Montanaro, il pagamento successivo viene imputato alla rata precedente rimasta insoluta. Se l’arretrato non viene recuperato, può restare scoperta l’ultima rata, con conseguente decadenza. In caso di perdita della definizione, le somme già versate sono considerate acconti sul debito e per i carichi interessati possono riprendere le attività di riscossione previste dalla legge.

Come recuperare il modulo e pagare

Per il versamento va usato il modulo corrispondente alla rata, allegato alla comunicazione delle somme dovute. Una copia può essere scaricata dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS; professionisti e imprese possono usare anche le credenziali dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa, è possibile richiedere l’invio via email dall’area pubblica, senza credenziali, allegando un documento di riconoscimento. Tra i canali indicati nel riepilogo delle modalità di pagamento figurano banche, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie, sportelli bancomat abilitati e servizi telematici degli operatori aderenti a pagoPA. Si può pagare anche sul sito dell’Agenzia, con l’app Equiclick o agli sportelli dell’Agenzia su appuntamento.

Prima del versamento, il passaggio decisivo è controllare quale piano è attivo, se la rata di novembre è l’ultima e se risultano pagate quelle precedenti.

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