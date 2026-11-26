Dai tram a cavalli ai filobus, dalle piazze del centro ai lavoratori che posavano i binari: a Trieste la storia del trasporto pubblico entra al Magazzino 26. La mostra «Scene dal trasporto pubblico triestino» apre sabato 28 novembre 2026 nella Sala Nathan, al Porto Vecchio, e resta visitabile fino a domenica 10 gennaio 2027. L’ingresso è gratuito.

Orari, chiusure e luogo della mostra

Dove: Sala Nathan, Magazzino 26, Porto Vecchio di Trieste.

Sala Nathan, Magazzino 26, Porto Vecchio di Trieste. Giovedì: dalle 15 alle 17.

dalle 15 alle 17. Venerdì, sabato e domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Chiusa: lunedì, martedì e mercoledì, oltre al 24, 25 e 31 dicembre e al 1° gennaio.

Per il weekend di apertura, sabato 28 e domenica 29 novembre, valgono quindi entrambe le fasce: mattina e pomeriggio. Tutti gli orari sono riportati nella scheda ufficiale di Trieste Trasporti.

Che cosa si vede

Una sessantina di pannelli fotografici propone oltre un secolo di storia cittadina. Ci sono gli autobus e i filobus in servizio, ma anche ciò che normalmente restava fuori dall’inquadratura: le squadre al lavoro, gli ordini di servizio e gli oggetti usati nella vita quotidiana del trasporto pubblico. Alcuni reperti sono stati prestati dall’associazione inBUSclub.

È una mostra sui mezzi, ma anche sulle strade in cui passavano. Le fotografie permettono di confrontare il centro di oggi con le piazze di un’altra epoca. Chi cerca un dettaglio familiare, come un edificio, una fermata o la prospettiva di una strada, trova così un punto d’ingresso anche senza essere appassionato di tram.

Dalla prima linea a cavalli all’archivio digitale

Il percorso nasce dal volume pubblicato nel 2026 per i 150 anni della prima linea tranviaria a cavalli di Trieste, dal Boschetto ai Portici di Chiozza. L’esposizione segna anche i 25 anni di Trieste Trasporti, nata nel 2001. Il lavoro di digitalizzazione dell’archivio, curato da mediaimmagine con l’azienda, è alla base della selezione. L’anteprima si è svolta il 26 novembre; l’apertura ai visitatori è da sabato.

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