Che differenza c’è tra un programma che risponde a una domanda e uno a cui si affida un compito? È il tema dell’incontro gratuito sugli agenti autonomi e l’intelligenza artificiale in programma venerdì 27 novembre alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Monfalcone, in via Emilio Ceriani 10. Interviene Paolo Omero, amministratore delegato di infoFactory e docente a contratto all’Università di Udine, come riportano Il Goriziano e il calendario dell’appuntamento.

Perché un agente non è solo un chatbot

Un assistente a cui si chiede un riepilogo risponde alla singola domanda. Un agente, invece, può suddividere un obiettivo in passaggi e, se ha i permessi necessari, usare strumenti per portarli a termine. Per esempio, può cercare informazioni, confrontare fonti e predisporre un documento da rivedere. Non significa che il sistema sappia da solo quali decisioni gli spettano: dipende dagli accessi e dai limiti impostati da chi lo usa.

La distinzione diventa più importante quando il compito coinvolge dati personali o produce un effetto fuori dal programma. Preparare una bozza di email è diverso dall’inviarla; proporre un orario è diverso dal confermare un appuntamento. Anche chi non lavora nel settore può partire da questa domanda: quali passaggi può svolgere il programma e in quale momento deve intervenire una persona?

Dove e quando

L’appuntamento è nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Monfalcone, venerdì alle 18. L’incontro è annunciato a ingresso gratuito; per eventuali variazioni, consultare gli avvisi della biblioteca.

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