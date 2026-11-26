Cividale del FriuliEconomia & Lavoro
Civiform premiato agli UP Awards: come avvicina scuola e imprese
Il centro di Cividale ha ricevuto la medaglia d’oro per il legame tra formazione e lavoro. Il riconoscimento valorizza laboratori, stage e progetti con le imprese.
Il centro di formazione Civiform di Cividale del Friuli ha ricevuto il diploma di benemerenza con medaglia d’oro agli UP Awards 2026, nella categoria dedicata al rapporto tra scuola e lavoro. La notizia, diffusa dall’ente il 25 novembre, riguarda la cerimonia del 16 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, organizzata dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine.
Che cosa è stato premiato
Il riconoscimento riguarda il modo in cui Civiform mette a contatto la formazione professionale e le aziende. Il centro indica tre strumenti: i laboratori, gli stage e i progetti costruiti insieme alle imprese. Nei laboratori si impara a usare strumenti e procedure; negli stage si sperimenta come quelle conoscenze entrano in un ambiente di lavoro. I progetti condivisi servono anche ai docenti per capire quali competenze chiedono oggi le aziende del territorio.
Civiform opera a Cividale e a Trieste Opicina. La cooperativa, che ha assunto la qualifica di impresa sociale, si occupa della formazione di giovani e adulti e dell’ospitalità dei minori. La medaglia non è un bando né un annuncio di assunzioni: racconta come la Camera di Commercio ha valutato il rapporto tra i percorsi formativi e il tessuto produttivo locale.
Dove verificare i percorsi
Chi sta scegliendo un percorso può consultare il catalogo Civiform e chiedere alla sede quali proposte prevedano attività di laboratorio o stage, con quali requisiti e in quali periodi. La presenza di un tirocinio è un criterio utile per confrontare i corsi, ma durata e condizioni dipendono dal singolo percorso.
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