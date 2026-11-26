Il centro di formazione Civiform di Cividale del Friuli ha ricevuto il diploma di benemerenza con medaglia d’oro agli UP Awards 2026, nella categoria dedicata al rapporto tra scuola e lavoro. La notizia, diffusa dall’ente il 25 novembre, riguarda la cerimonia del 16 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, organizzata dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine.

Che cosa è stato premiato

Il riconoscimento riguarda il modo in cui Civiform mette a contatto la formazione professionale e le aziende. Il centro indica tre strumenti: i laboratori, gli stage e i progetti costruiti insieme alle imprese. Nei laboratori si impara a usare strumenti e procedure; negli stage si sperimenta come quelle conoscenze entrano in un ambiente di lavoro. I progetti condivisi servono anche ai docenti per capire quali competenze chiedono oggi le aziende del territorio.

Civiform opera a Cividale e a Trieste Opicina. La cooperativa, che ha assunto la qualifica di impresa sociale, si occupa della formazione di giovani e adulti e dell’ospitalità dei minori. La medaglia non è un bando né un annuncio di assunzioni: racconta come la Camera di Commercio ha valutato il rapporto tra i percorsi formativi e il tessuto produttivo locale.

Dove verificare i percorsi

Chi sta scegliendo un percorso può consultare il catalogo Civiform e chiedere alla sede quali proposte prevedano attività di laboratorio o stage, con quali requisiti e in quali periodi. La presenza di un tirocinio è un criterio utile per confrontare i corsi, ma durata e condizioni dipendono dal singolo percorso.

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