Cronaca & AttualitàPordenone
Fontanafredda, calendario rifiuti 2027 e sacchetti: cosa fare se non arrivano
La consegna porta a porta è iniziata il 23 novembre e si ferma dal 24 dicembre al 6 gennaio. Come segnalare una mancata consegna e dove ritirano le nuove utenze.
A Fontanafredda è iniziata il 23 novembre la distribuzione porta a porta del calendario delle raccolte 2027 e dei sacchetti per la differenziata. Il Comune segnala una pausa dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 compresi: in quel periodo la consegna è sospesa.
Cosa arriva a casa e chi chiamare se manca
I sacchetti arrivano in una shopper compostabile con il calendario 2027. Chi ha ancora sacchetti semitrasparenti delle forniture precedenti può continuare a utilizzarli. Le famiglie che non hanno ricevuto il materiale possono fare una segnalazione ad Ambiente Servizi al numero verde 800 774 728, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Si può usare anche l’app di Ambiente Servizi o scrivere a servizioclienti@ambienteservizi.net.
Nuove utenze: quando si ritira il calendario
Per le utenze attivate dal 7 luglio 2026, l’avviso distingue il ritiro del calendario dalla consegna porta a porta: il calendario sarà disponibile presso gli uffici comunali dal 1° febbraio 2027. Per sapere come recuperare il resto della fornitura nel proprio caso, il riferimento resta il servizio clienti.
Il Comune fa sapere che insieme al materiale è prevista anche una confezione di prodotto larvicida per le aree private, con le istruzioni riportate sulla confezione. L’ufficio Ambiente è il riferimento per chiarimenti su questo punto; per il giro delle consegne bisogna invece rivolgersi ad Ambiente Servizi.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login