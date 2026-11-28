Sabato 28 novembre 2026 alle 20.45, al Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli, è in programma “Flourishing”, spettacolo di danza contemporanea a ingresso gratuito. L’appuntamento fa parte del programma cittadino legato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come indica la scheda dell’evento di PromoTurismoFVG.

Coreografie e informazioni

Lo spettacolo è presentato da Centro Danza Isadora e MŌVA Danze, con il Comune di Cividale del Friuli tra gli organizzatori. La scheda attribuisce la coreografia di “Flourishing” a Sara Pittia e la voce e i testi a Melany Sferragatta. Per il segmento “Ho iniziato a fiorire” le coreografie sono di Veronica Martinig e Patrick Laera; il laboratorio coreografico è di Sara Pittia.

Il percorso scenico racconta una donna che riscopre la propria identità e il proprio valore, affrontando temi come vulnerabilità e unicità. Per informazioni è indicato l’indirizzo info@movadance.it.

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