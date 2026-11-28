Amo Masotti, ex assessore alle Finanze e vicesindaco di Codroipo, è morto a 94 anni. I funerali si terranno lunedì 30 novembre 2026 alle 15 nel Duomo di Codroipo, secondo l’annuncio funebre. Nella stessa chiesa, domenica 29 novembre alle 17.45, sarà recitato il rosario.

Il ricordo dell’impegno amministrativo

La notizia della morte è stata resa nota il 27 novembre dal sindaco Guido Nardini, secondo quanto riferito da AlphabetCity, che riporta anche il ricordo del primo cittadino.

Masotti fu assessore alle Finanze nelle giunte di Giancarlo Tonutti e nella prima amministrazione guidata da Vittorino Boem, nella quale ricoprì anche l’incarico di vicesindaco. Il Museo delle Carrozze d’Epoca ricorda il suo ruolo nella giunta che acquistò nel 1997 la collezione Antonio Lauda e avviò il progetto di trasformazione della barchessa di Villa Kechler in museo.

Al suo impegno sociale sono legati la partecipazione alla nascita della Onlus Vie del Natale e il premio Merît Furlan ricevuto nel 2022, secondo la ricostruzione di FriuliOggi. La stessa testata riferisce che Masotti era stato nominato Cavaliere della Repubblica nel 2007.

Il Duomo di Santa Maria Maggiore si trova in via del Duomo 10, a Codroipo.

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