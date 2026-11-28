Codroipo
Codroipo, funerali di Amo Masotti il 30 novembre
Amo Masotti, ex assessore alle Finanze e vicesindaco di Codroipo, è morto a 94 anni. Funerali lunedì 30 novembre alle 15 in Duomo; rosario domenica 29 alle 17.45.
Amo Masotti, ex assessore alle Finanze e vicesindaco di Codroipo, è morto a 94 anni. I funerali si terranno lunedì 30 novembre 2026 alle 15 nel Duomo di Codroipo, secondo l’annuncio funebre. Nella stessa chiesa, domenica 29 novembre alle 17.45, sarà recitato il rosario.
Il ricordo dell’impegno amministrativo
La notizia della morte è stata resa nota il 27 novembre dal sindaco Guido Nardini, secondo quanto riferito da AlphabetCity, che riporta anche il ricordo del primo cittadino.
Masotti fu assessore alle Finanze nelle giunte di Giancarlo Tonutti e nella prima amministrazione guidata da Vittorino Boem, nella quale ricoprì anche l’incarico di vicesindaco. Il Museo delle Carrozze d’Epoca ricorda il suo ruolo nella giunta che acquistò nel 1997 la collezione Antonio Lauda e avviò il progetto di trasformazione della barchessa di Villa Kechler in museo.
Al suo impegno sociale sono legati la partecipazione alla nascita della Onlus Vie del Natale e il premio Merît Furlan ricevuto nel 2022, secondo la ricostruzione di FriuliOggi. La stessa testata riferisce che Masotti era stato nominato Cavaliere della Repubblica nel 2007.
Il Duomo di Santa Maria Maggiore si trova in via del Duomo 10, a Codroipo.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login