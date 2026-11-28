Sabato 28 novembre alle 20.30 il Teatro comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone ospita il 22° CantaFestival de la Bisiacarìa, con 11 canzoni inedite in bisiaco. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Monfalcone. La scheda dell’evento sul portale PromoTurismoFVG indica che il vincitore sarà scelto sommando i voti della giuria tecnica e del pubblico in sala.

Come prenotare

I posti si possono prenotare alla sede della Pro Loco, in via Mazzini 3, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure direttamente in teatro prima dello spettacolo. La scheda non specifica il costo d’ingresso né quanti posti siano ancora disponibili. Per informazioni sono indicati il numero 0481 411525 e l’indirizzo info@monfalcone.info.

Ospiti e conduzione

Durante lo spoglio dei voti è previsto l’intervento dell’attore Simone Barbato. La serata sarà presentata da Lisa Piran e Nicola Valletta, con la direzione musicale di Aljoša Gergolet. Il programma comprende coreografie e balli della scuola di danza Toc Toc di Trieste.

Sul sistema di voto le fonti riportano dettagli diversi: la scheda dell’evento menziona una giuria tecnica e il pubblico; un resoconto locale riferisce anche la partecipazione di giurie comunali, formate da sindaci e rappresentanti delle Pro Loco degli otto Comuni del mandamento.

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