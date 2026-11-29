Chi usa la linea 81 di Udine per raggiungere il centro dovrà cambiare fermata nel primo pomeriggio di lunedì 30 novembre. Dalle 13 alle 15, la chiusura di via Mantica per lavori stradali comporta una deviazione del bus: il servizio continua, ma quattro fermate non saranno servite.

Quali fermate saltano e dove prendere il bus

Durante le due ore di chiusura, sono sospese le fermate di via Mantica 32, piazza San Cristoforo 1 e via Gemona 88 e 39. Le alternative indicate nell’avviso di TPL FVG sono viale Volontari della Libertà 6 e viale della Vittoria 6.

La deviazione riguarda solo il primo pomeriggio

La linea 81 collega normalmente via Colugna, dove si trova il parcheggio gratuito vicino alla chiesa, con piazza San Cristoforo. La sospensione delle fermate riguarda solo la fascia dalle 13 alle 15 di lunedì, salvo nuovi avvisi del gestore.

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