Gran Premio Italia Fis: a Tarvisio le gare di sci alpino maschile

TARVISIO – Da lunedì 17 a giovedì 20 gennaio 2022 Tarvisio ospita la tappa regionale del Gran Premio Italia di sci alpino maschile. L’organizzazione è stata assegnata allo storico sodalizio Sci Cai XXX Ottobre di Trieste, guidato dal presidente Stefano Marchesi, a cui era stata affidata già l’organizzazione delle gare femminili lo scorso 27-28 febbraio e 1 marzo a Sella Nevea. Si tratta del circuito di gare (inaugurate a Solda il 14 e 15 novembre scorsi) inserite nel calendario FIS e riservate alle categorie senior (nati negli anni 2000 e precedenti), giovani (nati dal 2001 al 2005) e aspiranti (nati nel 2004 e 2005).

Le gare del Grand Prix chiudono la serie di eventi sciistici organizzati sul Monte Lussari, una delle chicche del Friuli Venezia Giulia, che ospita anche le gare della Coppa Europa maschile il 13 e 14 gennaio 2022. La pista dedicata è la famosa “Di Prampero”, la regina delle piste delle Alpi Orientali e una delle più belle discese dell’intero arco alpino, che deve il suo nome al generale degli Alpini Artico Di Prampero. Oltre che per l’aspetto tecnico è amata anche per la bellezza del paesaggio che offre: il Monte Santo di Lussari è posto in posizione dominante dell’intera Valcanale e della conca del Tarvisiano. Dalla sua cima si può osservare uno fra i più suggestivi panorami delle Alpi: dalle Dolomiti Cadorine e dalle Alpi Carniche agli austriaci Tauri e Grossglockner, dalle carinziane Caravanche al gruppo del Mangart e al Tricorno in Slovenia, dalla Cima del Cacciatore ai Gruppi del Jof Fuart e del Jof di Montasio.

Verrà garantito il rispetto delle normative sanitarie vigenti attraverso la misurazione della temperatura, l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale, la verifica del Green Pass. Le gare si terranno a porte chiuse, non è infatti permesso l’accesso al pubblico. Le iscrizioni sono ancora aperte, con le seguenti scadenze: entro le ore 18 del 14 gennaio 2022 per gli atleti italiani attraverso il portale Fisi Online) ed entro le ore 18 del 15 gennaio 2022 per gli atleti stranieri attraverso l’indirizzo email scicai@caixxxottobre.it. Fondamentale l’aiuto degli sponsor per l’organizzazione della manifestazione. Quelli che hanno aderito finora sono: Several Insurance Broker, Il Pane Quotidiano Srl e C.M.G. Srl.