Al Visionario il film-evento sulla Divina del nuoto italiano!

UDINE – Se questa non è una favola, allora le favole non esistono! Stiamo parlando, ovviamente, della straordinaria carriera di un’atleta che sembra piovuta giù dallo spazio, la Divina del nuoto italiano, ora sul grande schermo con un documentario-evento che porta il suo nome: Federica Pellegrini Underwater! L’uscita è stata fissata dalla Notorious Pictures per soli tre giorni, il 10-11-12 gennaio, e il pubblico udinese potrà ammirare le gesta dell’eroina nazionale al Visionario.

Federica Pellegrini Underwater testimonia fedelmente la faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nei 200 metri stile libero. Un obiettivo che si rivelerà ancora più arduo del previsto. Tra allenamenti massacranti, crisi fisiche e psicologiche, l’irrompere della pandemia nel corso della preparazione, riscatti e rivincite, la Divina si mette in gioco davanti alle telecamere come non aveva mai fatto prima.

Ma Federica Pellegrini Underwater racconta anche una storia che parte da lontano, la storia di una ragazzina tenace e introversa, fortemente determinata a perseguire i suoi sogni sportivi fino a diventare la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e una delle più fenomenali nuotatrici a livello mondiale. Un racconto intimo – scandito dalle musiche di Samuel dei Subsonica – in cui la campionessa decide di mostrare anche le proprie fragilità, aprendo le porte di una dimensione segreta fino ad ora tenuta gelosamente nascosta…

Quella di Federica Pellegrini è una favola, lo dicevamo all’inizio, cominciata con l’argento ad Atene nel 2004 e illuminata da 53 medaglie internazionali, tra cui 6 ori mondiali (otto volte su 8 sul podio nei 200 stile libero) e 7 europei. Impressionante, poi, il numero di record (ad oggi imbattuto il primato mondiale dei 200 stile libero!) di una carriera che si è conclusa la scorsa estata con l’Olimpiade di Tokyo 2020.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata del Visionario e del Cinema Centrale consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film è obbligatoria la mascherina FFP2.